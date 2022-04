Radost z první trefy je na vás vidět. Jak složitý to byl gól? Předpokládám, že moc ne.

Tak asi nebyl úplně složitý. Radost je veliká. Člověk jsem přijde a všichni očekávají mraky gólů, někdy to tak být nemusí. Měl jsem tam nějaké šance. Mohlo to být i na víc branek. Jsem rád, že i jeden byl důležitý, že jsme po delší době vyhráli.

Přihrávka od Dominika Gembického byla na zlatou medaili. Jinak se nedá ani komentovat.

Určitě! Den před tréninkem jsme tyhle situace trénovaly, kdy kluci jdou dva na jednoho z lajny. Je to o sladění, abych si počkal na dobrý náběh, vytvořila se kapsa a on mě viděl. Myslím, že se vše povedlo na jedničku.

O poločase jste vedli 1:0, na což nejste moc zvyklí. Neměli jste v úmyslu druhý poločas bránit?

To jsme určitě nechtěli. Trenér nás nabádal, abychom nezalezli. Když si vzpomenu na zápas se Žižkovem, tak tam jsme se trochu zbytečně stáhli. Snažili jsme se být co nejdál od naší brány a hrát samozřejmě na jejich půlce. V určité fázi hry tomu tak nebylo. Pak jsme ale naštěstí dobře vyřešili situace, které jsme měli. Počkali jsme si na gól, který přišel. Ústí nějakou velkou šanci nemělo.

V určité fázi zápasu jste dlouho čekal na přihrávku. Byl jste v komunikaci se spoluhráči?

Souhlasím. Je to trošku i náš fotbal, který chceme hrát, takže někdy jsem tam byl delší dobu bez míče. Moje největší přednost je ve vápně, takže někdy až křičím zbytečně, že to tam musí hrát. Celý zápas křičím na kluky, ať mi tam dávají míče. Věřím, že ty šance budu mít. Stef Vilota tam měl výbornou šanci a v závěru mi gólman Ústí chytil další gól.

Dala se hlavička v první půli stlačit do brány, nebo to bylo už těsně?

Asi dala. Míč jsem dobře viděl i jsem se dobře načasoval, ale balón šel trochu výš. Jak jsem ho škrtl v tu chvíli řekl, že jestli půjde do brány, tak je to gól.

