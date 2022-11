Hráči od řek Litavky čekali na druhé straně těžký zápas a to nejen kvůli náročnému programu, který za poslední týden absolvovali. Po domácím pohárovém utkání s Teplicemi měli pouze dva dny na regeneraci, aby se dali zase do pořádku a pořádně se připravili na zápas s Opavou.

Slezané byli odpočatější a také na hřišti působili živějším dojmem. První poločas patřil jim a hostující obraně dělal problémy zejména domácí Ščudla. Nejprve hledal Yunise, který mířil vedle, ke konci poločasu si pak Dudl srazil málem jeho centr do vlastní brány. Příbramská jednička Melichar pak musel likvidovat i Melichar. Na druhé straně kontroval Anih. Jeho pokus ale mířil nad.

„Bylo toho asi víc. Opava měla šance spíš po našich až komických chybách, po kterých těžila. Za mě jsme předvedli dobrý výkon, ale někdy jsme předvedli až neskutečné věci,“ mínil příbramský kouč Marek Nikl. Tlak Slezanů pokračoval i po přestávce a znovu ohrožoval hostující branku Ščudla. Nejprve pořádně prověřil příbramského gólmana, který měl co dělat, aby si poradil s jeho pokusem. Následně se domácí hráč objevil v tutové šanci, jenomže míč minul a meruna se nakonec ocitla na tyči.

Velké štěstí pro Středočechy, u kterých o chvíli později propukla velká radost. Kadlec ve vápně srazil Čermáka a sudí bez váhání odpískal penaltu. K ní se postavil Wágner a mordou pod břevno nedal domácímu Lasákovi šanci. Od té chvíle se hra kouskovala, což hrálo ve prospěch Příbrami. „Oni hráli pořád to samé. Od začátku zápasu vzadu a pak pomocí rychlý přechodů dopředu,“ poznamenal Nikl, který už několik minut před závěrečným hvizdem tušil, že si jeho svěřenci povezou domů všechny body.

V závěru mohl přidat útočník hostů další pojistku, tentokrát ale ze vzájemného souboje vzešel vítězně Lasák. Z celkové výhry se ale mohl radovat kapitán hostů, který s celým týmem vybojoval hodně cenné tři body a společně se minimálně do víkendu dostali do čela tabulky o bod před Líšeň. „Doufám, že nás to povzbudí hlavně po herní stránce. Jak chceme hrát, tak se nám podle toho daří. Nekoukáme na tabulku, ale spíš jak hrajeme. Že jsme takhle vysoko nahoře, může být pro kluky, doufám, povzbudivé do posledních podzimních kol,“ uzavřel příbramský kouč.

Opava – Příbram 0:1 (0:0)

Branky: 68. Wágner (p). ŽK: 4:6. Rozhodčí: Opočenský – Matoušek, Lakomý. Diváci: 1 250.

Příbram: Melichar – Sakala, J. Jeřábek, Fišl – Osmančík (79. Čejka), M. Čermák (90+2. Vokřínek), Petrák (65. Zeronik), Musil (78. Švestka), Dudl – Wágner (C), Anih (65. V. Novotný).