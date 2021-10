Úvod zápasu vyšel hostům skvěle. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre po přiklepnutí Dediče Procházka a Příbram se ujala vedení. Úvodní trefa nakopla svěřence trenéra Valachoviče a po celý poločas dominovali na hřišti Chrudimi. Bylo jen otázkou, kolik domácí dostanou branek. Nakonec jen dva, když se před přestávkou prosadil Vilotič. „Kdybychom srovnali oba poločasy, tak po prvním mělo být 4:0 a hotovo,“ hlesl autor otevíracího gólu.

Měl proč. Krátkodobý výpadek Příbrami využila Chrudim dokonale a rázem bylo srovnáno. „Přišlo deset minut, kdy jsme nesplnili, co jsme si domluvili v kabině,“ uvedl Štefan Vilotič. Hosté si šli pro tři body, musí se ale spokojit pouze s jedním a nadále tak zůstávají na třináctém místě druhé nejvyšší soutěže. „V šatně si říkáme, že musíme hrát jako za stavu 0:0. Do druhé půle ale vstoupíme tak, že soupeř dvakrát přejde přes naší pravou stranu do vápna a dá dva góly,“ řekl rozmrzele Daniel Procházka.

Právě on mohl vystřelit Příbrami nakonec tři body. V 80. minutě měl před sebou prázdnou bránu Chrudimi. Míč mu ale proletěl mezi nohami a tak ho minul. „Míč mám na noze, můžu týmu vrátit vedení. Bohužel mi odskočil a tím jsem vzal týmu dva body,“ litoval 26letý záložník. Středočeši tak mají na kontě jen třináct bodů. Poslední říjnovou sobotu přivítají doma poslední Třinec.

Chrudim – Příbram 2:2 (0:2)

Branky: 49. Rybička, 60. Sumraj – 4. Procházka, 40. Vilotič. ŽK: 5:3. Rozhodčí: Adámková. Diváci: 560.

Příbram: Šiman – Sus, Halinský, S. Kingue, Vilotić – T. Pilík (C) (76. Langhamer), Obdržal, M. Čermák (90+3. Voltr), Dedič, Hájek – D. Procházka.