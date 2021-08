Otočili výsledek, druhé výhry se ale ani na třetí pokus nedočkali. Fotbalisté Příbrami se v domácím utkání čtvrtého kola Fortuna národní ligy rozešli s Varnsdorfem smírně 2:2.

Fotbalisté Příbram ve 4. kola F:NL remizovali s Varnsdorfem 2:2. | Foto: 1. FK Příbram

„Mám smíšené pocity. Sedmdesát minut vypadal zápas slušně. Oproti předcházejícím dvěma určitě o dost lépe. Ale nemůžeme si doma dovolit dostat podruhé za sebou dva góly, to se pak těžko otáčí. Je to škoda a moc mě to mrzí," nezastíral zklamání z výsledku kapitán Příbrami Tomáš Pilík.