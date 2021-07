„Hráli jsme s kvalitním soupeřem, účastníkem prvním maďarské ligy. Jsem rád, že podle toho kluci k zápasu přistoupili. Plnili věci, které jsme si řekli den před zápasem během videa a rozboru našeho poslední utkání s Hradcem Králové. A sami si dokázali, že když k tomu přistoupí tak, jak mají, mají kvalitu,“ těšilo v první řadě příbramského kouče.

Kromě přístupu ale ocenil i výkon svých svěřenců. Především v ofenzivní fázi hry, kde na rozdíl od předchozích případů dokázali být příbramští fotbalisté efektivní. A to opravdu velice. „Do zápasu, který měl charakter normálního soutěžního zápasu, jsme dobře vstoupili. Hráli jsme organizovaně, aktivně, presovali jsme a na každém hráči byla vidět touha odčinit ty předchozí zápasy, které se nám hlavně směrem dopředu, ani výsledkově nepodařily. Jsem rád, že se trefili nejen oba útočníci, ale i ostatní hráči. Těch branek jsme mohli dát i více,“ konstatoval Valachovič.

Jedinou výtku měl k defenzivní činnosti svého týmu v závěrečné půlhodině, kdy Středočeši po protočení sestavy třikrát inkasovali. „Chtěli jsme to, pokud možno, uhrát na nulu. To se nepovedlo. Vím, že není jednoduché naskočit do rozehraného zápasu, ale chlapci věděli dopředu, že v šedesáté minutě dojde k hromadnému střídání a určitě na to měli být lépe připraveni,“ uvedl příbramský kouč. „Hlavně nemůžeme dostat tři góly středem obrany. Musíme si tam příště více pomoci a lépe se zabezpečovat,“ pokračoval.

Čtvrteční dopoledne bylo ve znamení klasického tréninku. „Nebyl to žádný regenerační trénink, protože nikdo neodehrál plnou minutáž,“ prozradil kouč. Po obědě pak celý tým společně vyrazil na kanoe, aby ještě více utužil kolektiv. „V pátek budeme mít znovu trénink, v sobotu poslední přípravný zápas, pak cesta domů a následující týden se budeme připravovat už na první kolo druhé ligy, které nás čeká v Prostějově,“ nastínil další program Jozef Valachovič.