Vystřelil jste výhru v poslední minutě. Jaké to jsou pocity? Tak jsou to skvělé pocity, hlavně druhý gól, což je pro mě jakoby super. Viděl jsem krásný centr od Stefana (Vilotiče), Wagi (Tomáš Wágner) ho prodloužil hlavičkou. Věřil jsem mu, protože hodně soubojů vyhrával. Přeskočil jsem hráče a trefil jsem míč pravou šajtlí, i když všichni říkají, že to bylo holení. Nebyla, pravou šajtlí do pravého rohu.

Takže jste trošku mířil?

Jo, tak snažil jsem se jít doprava šajtlí, tak jsem se snažil mířit do pravého rohu nebo spíš doprava to prostě někam kopnout.

Myslíte, že jste směřovali k výhře, nebo už to potom bylo na remízu?

Čekal jsem, že to bude remíza, protože už jsem fakt věděl, že nedostaneme gól, protože jsme tam dobře bránili. Ale utkání hodně těžké. Konečně tým, co chce hrát fotbal, což pro nás bylo super. Bojovné utkání a myslím si, že diváky mohlo hodně bavit.

V první půli byla spousta šancí, ale určitě vás tam potrápil vzadu i Jan Suchan s Tomášem Zlatohlávkem, kteří vyrobili vedoucí gól a ještě tam potom měli taky ještě jednu šanci. Takže jak jste to vy viděl?

Řekli jsme si, že si musíme dát bacha na jejich auty, že je mají fakt suprově natrénovaný a první co uděláme, že tam necháme zaběhnout ze středu hráče a pak jak to vykombinovali, to klobouk dolů.

Jaké byly ohlasy v kabině?

Tak dostal jsem tam párkrát polito vodou, nebo co to bylo, ionťák. Bylo to dobrý (směje se).

Příbram zaskočila Vlašim v poslední minutě. Tři body trefil Halinský

Zápas s Vlašimí je zajímavé měřítko, protože je druhým celkem tabulky, zatímco vy se drápete ze spodku v posledních zápasech a daří se. Jak vnímáte tohle srovnání s tímhle soupeřem?

Jako je vidět, že prostě máme na to hrát někde výš. Moc to nechápu, ale tady je prostě vidět, že máme na to hrát někde nahoře a být na postupových příčkách.

Za poslední dva týdny jste hráli pět zápasů. Jak se vám hráli tato utkání?

Tak skvěle. Udrželi jsme dvě nuly, dvě výhry. Ve Vyškově fakt důležité tři body. Takže si myslím, že mě to baví furt, čím dál víc a cítím se čím dál víc líp.

Do dalších zápasů si teď trochu odfrknete. Další zápas budete mít až za týden. Co čekáte od dalších utkání?

Tak budou hodně těžká. Myslím si, že teď jsme na vlně a mohli bychom další utkání znovu vyhrát.

Přitom jste se celou zimní přípravu trápili. Co se změnilo, že najednou máte tři výhry?

Myslím si, že to bylo trošku tím tlakem. Že už si fakt myslíme, že už můžeme spadnout, že už to fakt není sranda.

Vypadá to, že jste se uvolnili. Takže vám se hraje pod tlakem nejlíp?

Nevím, vypadá to tak, ale hlavně si myslím, že sebevědomí. Jakože jsme teď udrželi dvě nuly pomalu ob zápas a na podzim žádnou kromě zápasu s Opavou vlastně. Pak jsme dostali tři, dva góly a bylo to. Psychika byla prostě špatná a teď už bych řekl, že je to dobrý.