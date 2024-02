Fotbalisté Příbrami pokračují v sérii přípravných zápasů před jarní částí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Poprvé však remizovali, když na půdě třetiligového remizovali 2:2. Smírný výsledek zachraňovali svěřenci Karla Krejčího až v závěru, kdy se v 88. minutě trefil Senegalec Ngagne Fall. Už ve středu na Valentýna mají Středočeši na programu další zápas, kdy se utkají s Robstavem.

Příbram remizovala v přípravě s Pískem 2:2 | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Duel s Pískem byl v podání Příbrami ve znamení spalování šancí. Trenér Karel Krejčí tak komentoval utkání hodně rozčarovaný. „Nespokojenost. Měli jsme problémy s organizací v defenzivě, kde jsme byli zranitelní. Hlavně v první půli, kdy jsme si nechali dát zbytečně góly,“ štvalo kouče šestého týmu druhé nejvyšší soutěže.

Příbram sice měla převahu, ale poté co zahodili čtyři slibné příležitosti, dvakrát inkasovali a do šaten šli za stavu 2:0 pro Písek. „V ofenzivě mi vadilo, jak jsme nakládali se šancemi. V zápase jsme se možná patnáctkrát dostali za linii přes stranu a nebyli jsme schopní dohrát situaci. Buď chyběla finální přihrávka nebo lepší výběr místa ofenzivních hráčů,“ poznamenal Krejčí.

Po přestávce už ale dokázali Příbramští svou převahu na hřišti proměnit v góly. Po hodině hry snížil nejprve Fišl a alespoň remízu zachránil v závěru Fall, který už v minulosti pálil góly za rezervní tým a nyní si hlasitě říká o místo v A-týmu. „Byli jsme zranitelní. Na druhou stranu si vážím toho, že kluci utkání nezabalili a po kondiční stránce jsme soupeře přejeli a v závěru měli drtivý tlak. Kdyby se hrálo 5-10 minut, tak jsme zápas otočili,“ mínil 55letý kouč.

Příbram zahájí jarní část soutěže v televizním utkání 1. března. Do té doby by ráda ještě posílila. „Vidím, jak se hráči perou s únavou. Vidím, že u některých není pohyb úplně optimální. Pořád máme tři týdny do mistrovského utkání a stále trénujeme náročně. Spíš teď máme užší kádr. Ještě s vedením pracuji na nějakých jménech, abychom ho doplnili o dva hráče,“ uzavřel Krejčí. Jeho svěřenci čeká další herní test už ve středu na Valentýna, kdy se utkají s Robstavem.

Písek – Příbram 2:2 (2:0)

Branky: 33. Arzberger, 40. Bartizal - 60. Fišl, 88. Fall

Příbram: Babka - Matoušek (46. Hošek), Coňk (46. Jahič), Fišl, Antwi (70. Matoušek) - Dudl, Krch - Novotný, Hušbauer (65. Jelínek), Andronikou (65. Vokřínek) – Fall.