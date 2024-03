Do třetice všeho dobrého. Fotbalisté Příbrami se ve třetím utkání jarní části sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dočkali vítězství, když vyhráli na půdě nováčka 2:0. Domácí Kroměříž hrála značnou část o deseti a svěřenci Karla Krejčího přesilovku dokonale využili, i když podle trenéra mělo přijít rozhodnutí daleko dřív.

Příbram slaví první jarní výhru. V Kroměříži vyhrála 2:0 | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Příbram měla více jak hodinovou přesilovku, kdy unikajícího Senegalce Falla poslal k zemi brankář domácích Dostál a bez milosti byl vyloučen. „Myslím si, že utkání ovlivnila hodně ta červená. Vyšel nám protiútok. Fall to udělal fantasticky gólman ho sestřelil. Pak to bylo vlastně celý zápas bylo o dobývání,“ uvedl trenér hostujícího celku Karel Krejčí.

Jeho svěřenci mohli využít přesilovku ještě do přestávky, když v nastavení prvního poločasu zahrávali penaltu, Fišl ji ale překvapivě neproměnil. „Zahodili jsme ji, tak samozřejmě to nebyla úplně jednoduchá situace. Museli jsme kluky zase trošku nabudit a probudit,“ podotkl Krejčí. Příbram se chvíli po přestávce hledala a tak vedoucí gól přišel až v 64. minutě, kdy otevřel skóra Fall, který zužitkoval Haškův centr na zadní tyči.

Příbram dlouho držela vedení, domácí Kroměříž zlobila hlavně pomocí standardních situací a dlouhých autů, hosté si však všechno pohlídali. „Bylo vidět, že mančaft je semknutý a že jsme většinu střel zablokovali,“ pochvaloval si Krejčí. Definitivní rozhodnutí udělali Středočeši až v nastavení druhého poločasu, kdy o třech bodech pro hosty rozhodl Nkwinga.

„Pojišťovací gól měl přijít mnohem dřív. Bylo tam spoustu nedotažených brejkových situacích, kdy chyběla lepší finální přihrávka. Byly to nervy až do konce. Zápas měl být rozhodnut do osmdesáté minuty. Jsem rád, že že jsme po těch dvou porážkách zabrali. Trošku mě mrzí, že gól nepřišel dřív,“ uvedl Krejčí. Příbram se tak udržela ve střed tabulky a na osmé pozici je stále v kontaktu s barážovými příčkami.

Kroměříž – Příbram 0:2 (0:0)

Branky: 64. Fall, 90+5. Nkwinga.