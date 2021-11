Na kótě třináct začínají své účinkování noví trenéři druholigových fotbalistů Příbrami. Ex-prvoligová adresa se v tabulce druhé nejvyšší soutěži nachází na krajně nelichotivé třinácté příčce a smolné číslo stojí také v kolonce získaných bodů. Rozšíření jejich počtu si Tomáš Zápotočný s Miroslavem Slepičkou slibují hned od sobotního duelu s desátou Vysočinou Jihlava.

Zároveň půjde o poslední letošní možnost vylepšit zoufalou bilanci na domácím hřišti. Středočeši jsou na domácím stadionu nejhorší ze všech účastníků FNL. „Na zápas se nesmírně těším,“ nechal se slyšet Valachovičův nástupce Zápotočný, který si přeje, aby fanoušci přišli tým v hojném počtu podpořit.

„Mám nakoukaný zápas Žižkov-Jihlava, takže vím, co od ní čekat. Můžu říct, že jsme viděl všechny utkání našeho Áčka doma a už mám nějakou představu, s čím do toho střetnutí s Jihlavou půjdeme. Chceme se prezentovat hlavně dobrým fotbalem,“ nastínil nový hlavní kouč už zkraje týdne v klubovém rozhovoru. Příbram směrem dopředu hrála dobře, ale horší už to bylo v konečné fázi. Doma navíc dala v sedmi zápasech pouze pět gólů.

Zápotočný byl naopak hodně kritický k defenzivní činnosti, ke které má jako stoper hodně blízko. „ Nelíbí se mi moc, že jsme dostávali spoustu gólů, které jsem si nechal sestříhat,“ prohlašoval hned v pondělí a a detailní rozbor udělal se všemi hráči po skupinkách podle jednotlivých řad od brankářů po útočníky. „Budeme na tom pracovat a uvidíme, jestli se nám bude dařit,“ dodal.

Do Příbrami dorazí desátá Jihlava, která je má v tabulce šestibodový náskok před Středočechy. Navíc přijede s tím, že v posledních třech utkáních druhé nejvyšší soutěže drží čisté konto. Aktuálně má odehráno 304 minut bez inkasované branky. Pro domácí je tak přichystána další výzva a nejen ta ukázat se před novým trenérem. Úvodní výkop je v sobotu ve 13.30 hodin.