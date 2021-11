Co chystáte v roli hlavního trenéra pro A-tým?

Chystám se na první utkání proti Jihlavě. Bude to hodně důležitý zápas. Hrajeme doma. V hlavě mám spíš hlavně obě utkání. Chci poznat kluky osobně, popovídat si s nimi, udělat pohovory a s Mírou (Slepičkou) je namotivovat.

Kolik času trávíte nyní fotbalem?

Čas se zvýšil. Hodně se změnilo. Fakt tím žijeme. Je vidět, že je to pro nás nějaká šance a různě děláme nějaké sestřihy a vymýšlíme něco pro kluky, aby měli servis. Něco jim s Mírou Slepičkou chceme vštípit. Vyrůstali jsme spolu od malička, oba dva jsme vítězný typy, což chceme přenést na hráče.

Sledovali jste předchozí zápasy, ať už na videu nebo živě. Co si odnášíte do zbývajících podzimních zápasů?

Mám nakoukaný zápas Žižkov-Jihlava, takže vím, co od ní čekat. Můžu říct, že jsme viděl všechny utkání našeho Áčka doma a už mám nějakou představu, s čím do toho střetnutí s Jihlavou půjdeme. Chceme se prezentovat hlavně dobrým fotbalem. Nelíbí se mi moc, že jsme dostávali spoustu gólů, které jsem si nechal sestříhat. Už detailně probírám se všemi hráči po skupinkách – obrana, útok, záloha. I brankáře jsme měli. Budeme na tom pracovat a uvidíme, jestli se nám bude dařit.

Zmínil jste hovory s hráči. Měli jste osobní s jednotlivci?

Proběhly. Měli jsme zatím nejstarší garnituru spíš u sebe. Hlavně chci mluvit ze všemi. Pro mě je důležitý celý tým a dobře vím, že to není o deseti nebo jedenácti hráčích, ale o celé kabině. Co můžu říct teď pocitově ze čtyř tréninků, tak to vypadá dobře, ale musíme si to přenést do zápasů.

Přesto, že Příbram trápila obrana, tak ani v útoku se nejedná o žádnou hitparádu. Jaký recept máte pro pro ofenzivní hráče?

Přímočarost, rychlost a hlavně, ať jsme ve vápně čtyři, pět hráčů a budu chtít po krajních becích, aby nám zavírali zadní tyč. To je alfa omega dnešního moderního fotbalu. Uvidíme, jestli se nám to bude dařit či ne. To je na nás trenérech.

Jak vidíte psychické rozpoložení hráčů. Jsou dole, nebo jak se tváří teď kabina?

Z tréninků si nemyslím, že jsou dole. Probíhaly dobře, což ale bylo i za minulého trenérského vedení. Všechno šlapalo, ale nic z toho nebylo vidět v zápase, to je ale náš úkol s Mírou (Slepičkou), abychom věci z tréninků přenesly do utkáních. V nich se rozhoduje a ukazuje se v nich pravda.

Týmu chybí body, jak jste tohle hodnotil z nejstarší garniturou?

Viděl jsem všechny obdržené góly, a když si vzpomenu na Líšeň, tak není možné je dostávat takhle lacino. Hodně jsem apeloval na nejstarší hráče, že po nich půjdu, protože aby nás někdo vymíchal na lajně, obránce se záložníkem, a hráč jednoduše prošel. Soupeř musí ležet a musíme žrát trávu a jezdit po zadku. O tom to je. Fotbal je jednoduchá hra. Musíme se zaměřit, abychom byli víc agresivní, víc běhali a zvlášť doma neztrácet body.

Domácí zápasy byly vždy doména Příbrami. Letos ale zatím pouze dvě výhry. Jak tohle hodnotíte?

Je mi líto předešlých trenérů, protože do toho dali spoustu energie a byli fajn lidi. Teď padá ale obrovská vina na hráče, jelikož to fakt nedali. Můžeme spekulovat, jestli se ještě nepřeskočili z první ligy, kde se víc hraje fotbal. Druhá je o agresivitě, běhání. Hráčům nějaké poločasy doma, z většiny se mi ale nelíbily. Představoval bych si dostat víc hosty pod tlak, být dominantnější a pomoct si standardními situacemi. Je to složité. Budu větší magor na kluky.

Půl roku jste vedl B-tým. Hráče znáte. Má někdo z nich šanci se dostat do posledních dvou zápasů A-týmu.

Šanci má každý, ať se ukáže a my jako trenéři uvidíme, všechny budeme sledovat. Spíš ale budu vycházet z kabiny Áčka, co je aktuálně přímo v něm. Tam si musíme poradit. Když si ho promítnu a postavím kluky do řady, tak vidím neskutečnou zkušenost a věřím, že je z čeho vybírat. Kvalitu máme. Je jen potřeba do nich dostat a makali všichni za jeden provaz.