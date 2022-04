Tu druholigovému lídrovi vystřelil ve třiadvacáté minutě ukázkovou střelou mezi nohy brankáře Příbrami Martina Melichara sváteční střelec Damián Bariš. „Jsme moc šťastní za tři body. Po tom posledním zápase s Líšní jsme takový zápas potřebovali. V určitých fázích to nebylo, co jsme chtěli, to ale pramenilo z nervozity. Zvládli jsme vyhrát, hrozně si přeju, abychom byli mužstvo, které se oklepe z prohry,“ prohlásil brněnský trenér Richard Dostálek.