K prvnímu zápasu nejvyšší fotbalové soutěže nastoupil, když mu bylo 15 let a 322 dnů, tento rekord doposud nikdo nepřekonal. Zářil v mládežnických reprezentacích, v letech 2011 a 2012 obdržel cenu Talent roku. Zkrátka obrovský talent, který ale bohužel nedošel naplnění v seniorském fotbale. A vůbec ne vinou špatné životosprávy a nejrůznějších průšvihů. Příbramský odchovanec Dominik Mašek musel dát profesionální kariéře sbohem už ve 28 letech kvůli opakovaným zdravotním problémům.

Dominik Mašek, někdejší obrovský mládežnický talent, končí kariéru kvůli zdravotním komplikacím. Povede příbramské béčko. | Foto: FK Příbram/Jan Vostrý

"Bohužel, kariéra se uchýlila ke konci, zdravotní komplikace jsou veliké, neumožňovaly mi být v každodenním fotbalovém procesu na sto procent tak, jak bych chtěl. Zdraví mě zastavilo a v tento moment s profesionální kariérou končím. Jestli to je definitivní, netuším, ale v tento moment končím," vzkázal Dominik Mašek fanouškům při videorozhovoru na klubovém webu.

Přesně v den jeho 28. narozenin jedna životní etapa skončila, ale druhá hned začíná. Mašek bude trenérem příbramského B týmu. "Ano, přesouvám se do nové role. S Tomášem Wágnerem a Karlem Krejčím mladším jsme přebrali B tým," pokračuje Mašek. Spolu s touto trojicí se bude i nadále zapojovat Luboš Pružina, trenér rezervy Příbrami v minulé sezoně.

Střídání stráží v Příbrami. Rezervní tým povedou hráči z A-týmu

Pro Dominika Maška půjde o novou výzvu, na kterou se těší. "Některé kluky dobře znám a věřím, že si poradím. Kádr doplníme o kluky z áčka, budeme vytahovat z mládežnických týmů. Věřím, že ve spolupráci s Tomášem i Karlem bude spolupráce fungovat a bude pro kluky i pro trenéry prospěšná. Chceme všichni dobře pracovat," hlásí Mašek.

Ze dne na den se tak z hráče stal trenérem. "Skočil jsem do toho po hlavě," usmívá se. "Kádr ještě není úplný, budeme ho postupně formovat. Chceme vytvořit kádr, který bude stálý a mezi kluky a námi vytvořit pohodu. Zajistíme organizační věci a pak už se budeme moct soustředit jen na fotbal. Chtěli bychom se prezentovat nějakým stylem, který bude napojený na A tým, to je gró naší práce, posunout kluky z mládeže nahoru a naopak někomu zezhora pomoct rozehrát se. Přesně tak, jaká má funkce béčka být," říká.

Zdroj: Youtube

Karel Krejčí starší byl ještě před pár dny jeho šéf v kabině áčka, rázem se z nich stali kolegové. "Do teď jsem v áčku byl, tak vím, jakým stylem se ubírá. Budeme chtít hrát podobně a všem pomoct," dodává Dominik Mašek, příbramský odchovanec a někdejší hráč německého Hamburku, nizozemského Cambuuru, Bohemians, Mladé Boleslavi, Zlína nebo Jablonce. A dodnes stále rekordman, jako nejmladší hráč, co kdy naskočil do ligy. Teď bude podobné mladíky vést z pozice trenéra.

