Zeronik se upsal na Julisce. A hned si zahraje proti Příbrami

Nedávno skončená sezona nevyšla fotbalistům Dukly úplně podle představ, o možnost bojovat o návrat do nejvyšší soutěže se připravili zejména díky špatnému podzimu. Na Julisce by to rádi napravili a vedení klubu pracuje na posilách. Na přestup se Dukle upsali záložník Jakub Zeronik ze Slavie a obránce Dominik Hašek z Chrudimi. Naopak po hostování končí kmenový hráč Sparty Filip Havelka.