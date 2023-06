Sotva se upsal na tři roky novému týmu, objevil se hned na známém místě. Fotbalový záložník přestoupil z Příbrami do Dukly. Ještě na začátku června bojoval u řeky Litavky o postup mezi elitu. Na konci měsíce se tam objevil znovu, tentokrát už v armádním dresu a hned si připsal gól, když skóroval v závěru prvního poločasu na konečných 2:2. Navázal tak na povedené jaro, ve kterém se podařilo vstřelit čtyři branky.

Jakub Zeronik (vpravo) v souboji s bývalým spoluhráčem z Příbrami Václavem Dudlem | Foto: Zdeněk Brož

Ještě před třemi týdny jste bojoval s Příbramí o postup do první ligy. Teď už jste proti ní nastoupil coby soupeř. Jaký to byl pro vás zápas?

Určitě speciální zápas díky tomu, že jsem v Příbrami rok působil a znám se s lidmi z klubu.

Navíc se vám i v jejím dresu poměrně dařilo. Co vám probliklo hlavou, když jste se dozvěděl, že první zápas za Duklu bude zrovna proti Příbrami?

Říkal jsem si, že to vyšlo hezky. Byl jsem za to rád, protože se hned uvidím s bývalými spoluhráči a taky, že by se mi mohlo hrát líp, protože je znám a vím, co od nich očekávat.

K tomu všemu jste hned skóroval. Měl jste radost, nebo spíš jste nechal emoce stranou, když na druhé straně byla řada ještě nedávných spoluhráčů?

Radost jsem měl, ale spíš vnitřně. Nedával jsem ji najevo, protože jsem v Příbrami nedávno ještě hrál a zažil jsem tady pěkný rok.

Premiéra za Duklu, k tomu gól. To bude asi tučné zápisné, že?

Něco do kasy asi přistane, ale ještě nevím kolik to bude.

Foto: Bleskový start Příbrami smazala Dukla do poločasu. Remízu braly oba týmy

Zatímco v Příbrami jste byl na hostování, tak v Dukle na přestup. Jste rád, že nyní máte na nejbližší tři roky zajištěnou budoucnost?

Jsem rád že jsem v Dukle, ale takhle úplně nemyslím. Soustředím se na každý zápas a věřím, že vše bude fungovat tak, jak má. Navíc ve fotbale nikdy nevíte, co se stane.

Oslovila vás Příbram s možným pokračováním v jejím dresu?

Příbram o mě projevila zájem, vše jsme řešili s agentem a nakonec jsem se rozhodl pro Duklu.

U řeky Litavky jste za jednu sezonu zažil hned tři trenéry. Co vám dalo hostování v Příbrami?

Hostování v Příbrami mi dalo hodně. Byla to moje první sezóna v druhé lize a zvykal jsem si na způsob, jakým se hraje. Každý trenér mi dal něco a jsem za rok v Příbrami moc rád.

Nyní jste v Dukle. Co od angažmá očekáváte?

Věřím, že s Duklou budeme bojovat o postup do první ligy, kam podle mě Dukla určitě patří. Doufám, že se mi bude dařit a pomůžu klubu k tomuto cíli.

Jak se těšíte na trenéra Radu, který je znám tím, že si nebere servítky?

Těším se moc. Pan trenér Rada je velká osobnost a jsem rád, že pod ním mohu hrát. Bude to pro mě zase nová výzva a něco nového.

Už vám řekl, co od vás očekává?

Ještě jsme spolu o tom úplně nemluvili. Proti Příbrami jsem hrál první zápas za Duklu. Nějaké základní informace jsem dostal. Jinak poslouchám, co trenéři říkají na trénincích a zvykám si na taktiku.

Dukla vyhlásila útok na první ligu. Jak se vám tohle zamlouvá i s tím, ze už jste si o ní zkusil zabojovat s Příbramí, byť neúspěšně?

Vždycky chci bojovat o co nejlepší umístění, takže jsem za to rád. Mrzí mě, že jsme s Příbramí baráž nezvládli, ale věřím že získané zkušenosti mi pomůžou a tentokrát s Duklou uspějeme.