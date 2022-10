Nakonec jste remizovali 1:1. Jak byste zhodnotil utkání? Určitě to bylo těžké utkání. Bod musíme brát, protože je to pořád zápas druhého se třetím. Ale myslím si, že jsme mohli dát druhý gól. Měli jsme tam nějaké akce, které jsme mohli dotáhnout a mohli i vyhrát, ale bod je dobrý si myslím.

První půle trošku skřípala. Dlouho se vám nedařilo dostat ke střele. Jak jste ji vnímal?

Nebylo to ideální. Poslední dobou máme problém s rozjezdy. Neběhalo se tolik a bylo tam docela hodně chyb. Snad se to zlepší a myslím si, že druhá půle byla o dost lepší. Musíme v tom pokračovat.

Výborný start do ní. Sotva se lidi stačili usadit, tak už jsme tam pálil branku. Jak jste viděl gól?

Dostal jsem výborný balón za obranu od Bensona Sakaly. Zpracoval jsem si ho na prsa a pak už jsem se snažil jenom trefit bránu a trefil se takhle o tyč. Jsem rád, že jsem gól dal. Pomohl jsem alespoň k tomu jednomu bodu, i když bych byl radši, kdyby byl vítězný.

Příbram ve šlágru remizovala s Vyškovem. Za bod musíme být rádi, řekl Nikl

Ještě tam byl jedna možnost, jak docílit branky. Jak jste viděl tuhle situaci?

Obránce ke mně odrazil balón, snažil jsem se ho zpracovat. Snažil jsme se obtočit na zadní, ale nepovedlo se. Mohl jsem se trefit trochu líp. Je to škoda, kdyby se tak stalo, mohli jsme vyhrát.

Vyškov má spoustu mladých kluků a mnoho z Afriky, kteří jsou běhaví, šikovní. Byl to těžké proti nim co se týče rychlosti a dovedností?

Tak vepředu určitě. Vzadu tam byl jenom jeden. Po krajích jsme měli nějaké akce, kdy jsme je rychlostně předběhli. Náročné to bylo, ale spíš pro obránce. Vepředu jsme je mohli uběhat.

Už v úterý si zahrajete proti Teplicím v poháru. Jak byste viděl už tento zápas?

Teď musíme dobře zregenerovat a připravit se na zápas, protože je to utkání podzimu proti první lize a uvidíme, jak dopadne. Budeme se snažit vyhrát a postoupit dál.