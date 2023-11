Jeho dva góly dlouho držely Příbram v naději, že by si z domácího utkání s Varnsdorfem mohla odnést tři body. Fotbalový Záložník Jakub Nečas poslal dvakrát domácí tým do vedení. Jenomže v závěru přišla rána, který byla v posledních týdnech spíš specialitou celku od řeky Litavky. Na konečných 2:2 srovnal Gembický a místo výhry přišla hořká remíza.

Záložník Příbram Jakub Nečas. | Foto: Zdeněk Brož

Zápas s Varnsdorfem jste nezvládli tak, jak chtěli. Co vám z toho zápasu utkvělo v hlavě?

Je pravda, že jsme zápas nezvládli výsledkově. Bylo to domácí utkání, ve kterém jsme určitě chtěli získat tři body a zůstat napojení na čelo tabulky, což se nám nepovedlo. Máme ještě jeden zápas, tak věřím, že se nám v něm tři body podaří získat.

Sám jste dal dva góly. Jaký máte pocit?

Samozřejmě bylo příjemné dát dva góly. Dvakrát jsme se dostali do vedení v zápase, ale trochu mi to kazí, že z toho nebyly tři body.

U prvního gólu jakoby gólman skákal jinam. Všiml jste si toho?

Tam se ten balón ke mně dostal trochu se štěstím. Manu (Emmanuel Antwi) centroval ze strany. Obránce chtěl balón razantně odkopnout, trochu mu sjel. Míč se ke mně, zasekl jsem si obránce. Je pravda, že gólman šel trochu napřed. Nejsem si úplně jistý, že bych to viděl dopředu, ale zakončoval jsem doprostřed a spadlo to do brány.

I u druhé branky přišel centr. Míč jste si po centru z dálky našel na zadní tyči …

To byla podobná situace, kdy Manu centroval skoro od autové čáry. Obránce Varnsdorfu balón trochu podcenil, spadl za něj. Já jsem byl na to připravený a balón jsem celou dobu viděl, takže jsem jenom nastavil placírku a zaplať pánbůh, že šel k tyči.

Nabádali vás trenéři, abyste zavírali prostor na zadních tyčích za vysokými stopery?

Je to tak. Varnsdorf měl stopery extrémně vysoké. Bylo potřeba hrát balóny na přední, nebo až na zadní tyč, abychom se vyhnuli tomu centrálnímu prostoru. Oni ve vzduchu vládli.

Přesto zklamání z výsledku bylo vidět velké. Trošku se vám góly v posledních minutách teď vrátily …

Samozřejmě to nebyla taková euforie, jako když jsme zápasy rozhodovali v devadesáté minutě. Myslím si ale, že jsme utkání měli relativně pod kontrolou a nebyli jsme pod nějakým tlakem, že by si Varnsdorf vyrovnání zasloužil. Z tohohle pohledu nás zápas mrzí ještě víc, protože jsme ho měli zvládnout do vítězného konce.

Jak jste se vypořádali s těžkými podmínkami ohledně počasí?

Déšť byl takový zvláštní. Terén byl relativně dobrý, nebylo to tak hrozné. Samozřejmě balón klouzal a občas skončil jinak, než bychom si představovali. Naše hra snesla určité parametry.