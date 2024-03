Fotbalisté Příbrami prohráli i druhý zápas jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY výsledkem 0:1. Tentokrát podlehli doma Líšni, která u řeky Litavky vyhrála vůbec poprvé. O jediný gól zápasu se v závěru prvního poločasu postaral Tauš. Útočník hostů se nechal ve druhém poločase vyloučit, ale domácí s Ondřejem Novotným v čele předvedli přehlídku zahozených šancí.

Příbram doma prohrála s Líšní 0:1. | Foto: Jan Vostrý/FK Příbram

Stejně jako minulý týden ve Slezsku, tak i nyní předvedla Příbram sympatický výkon. Až na koncovku, ve které zahazuje jednu šanci za druhou. „Je to zmar. Nemáme úplně gólové hráče, většinou je to řešení úplně opačné. Měli jsem tři gólové šance a soupeř nám dá do šatny gól,“ posteskl si trenér domácího celku Karel Krejčí v rozhovoru pro Českou televizi.

Zejména útočníkovi Ondřeji Novotnému se bude zdát o gólmani Líšně Tomáši Vajnerovi, který mu zlikvidoval všechny tři obrovské šance. Další pak Haškovi i Fallovi. Brankář hostů se stal jednoznačně hráčem zápasu. Celek z Brna poslal do vedení v závěru poločasu Tauš, který se na startu druhého poločasu nechal po druhé žluté vyloučit. Jeho spoluhráči ale zvládli oslabení skvěle.

„Po vyloučení chyběla kvalita směrem nahoru. Bylo to o tom stát dobře v bloku. Měli hodně šancí, ale vybrali jsme si štěstí, které jsme minulý týden neměli. Jsem na ně hrdí, protože v desíti ubojovali vítězství, v Příbrami vůbec první,“ řekla trenér hostů Milan Valachovič.

Líšeň tak na rozdíl od domácích napravila zaváhání z předchozího kola a v tabulce se dotáhla na tým od řeky Litavky. Příbram naopak podruhé prohrála 0:1 a odmítla atak na přední příčky, místo toho zůstává dál ve středu tabulky a očekává propad. „Je to škoda, je mi líto kluků. V obou zápasech nepředvedli špatný výkon, ale pokud nezlepšíme finále, tak nemáme šanci vyhrát zápas,“ hlesl Krejčí.

Příbram - Líšeň 0:1 (0:1)

Branky: 45+4. Tauš. ŽK: 2:4. ČK: 0:1. Rozhodčí: Radina – Matoušek, Šimáček. Diváci: 568

Příbram: Melichar – F. Matoušek, Coňk, Fišl, Dudl (76. Čejka) – Dav. Krch (61. Hudec), Švestka – Nkwinga (61. Hašek), Fall, Nečas – Novotný (69. Vokřínek).

Líšeň: Vajner – Lutonský, Otrísal, M. Jeřábek – Joković, Gerža (81. Vlasák), Čermák, Mionić (88. Aldin) – Dziuba, Polášek – Tauš.