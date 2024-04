Za A-tým sbírá teprve minuty, hrál za něj podruhé. Obránce Matyáš Coňk má v zápasech většinou jiné úkoly, teď ale řádil na druhé straně hřiště, když se v 78. minutě zavěsil do vzduchu a zařídil Příbrami vítězný gól. Ještě k tomu na Dukle, vedoucímu týmu soutěže, kde se ale celku od Litavky náramně daří.

Matyáš Coňk zařídil na Dukle vítězný gól | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

V zápase s Duklou jste obstaral vítězný gól. Jak si toho ceníte?

Cením si ji hodně. Super pocit. První půle byla těžká. Dukla se tam dobře dostávala. Druhou půli jsme vystřídali, zvedli jsme se a ten gól. To je paráda. Jsem strašně šťastný.

Do zápasu jste šel navíc jako střídající hráč. S čím jste šel na hřiště?

Těšil jsem se. Na Dukle byla skvělá kulisa. Ještě jsem tady nikdy nehrál. Hlavně pro mě to byl druhý start za áčko. O to větší chuť byla a jsem rád, že jsme západ dovedli k vítězství a ke třem bodům.

Zatím spíš hrajete za béčko v divizi. Jak vnímáte počin, že se vám povedl zápas zrovna na Dukle?

Tak nevešel jsem se do sestavy, chodil jsem za béčko. Bral jsem to dobře. Věděl jsem, že čas přijde a vyšlo to. Doufám, že se budu teď dostávat častěji alespoň na lavičku jako střídající. Hlavně jsem rád, že se zápas podařil týmově.

Vaše hlavička byla povedená. Jak jste se tam vyšrouboval takhle?

Věděl jsem, že Felix Čejka má vlevo míč. Říkám si, že tam zkusím naběhnout, třeba to tam pošle a poslal. Nikdo mě nebránil. Cítil jsem se sám, tak jsem se vyšrouboval. Pak už si toho moc nepamatuji, jenom oslavu, ale krásný pocit.