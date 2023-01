O tom, že Čermák opustí v zimě Příbram se dlouho v kuloárech a mezi fanoušky mluvilo. Nyní se jeho odchod stává skutečností. Na začátku přestupního období ho získal aktuálně třináctý celek FORTUNA:LIGY SK Dynamo České Budějovice, se kterým 24letý fotbalista podepsal smlouvu na 2,5 roku do 30. června 2025.

Není nic překvapivého, že Čermák zamířil na jih Čech. Podle českobudějovického webu si ho vybrali právě noví trenéři Dynama. „Marcel Čermák je hráčem, kterého si přivedli noví trenéři. Slibují si od něj zvýšení konkurence ve středu zálohy,“ informoval na stránkách Českých Budějovic sportovní ředitel klubu Milan Čadek.

Už zkraje aktuální sezony, hned po prvním kole naznačil tehdejší trenér Tomáš Zápotočný, že Čermák dlouho v Příbrami nezůstane. „Pro mě nemá co dělat ve druhé lize. Je to hráč pro první ligu. Už když jsem dělal manažera jednadvacítky, tak nám ho manažeři nabízeli a určitě jsme o něm trošku uvažovali. Jsem rád, že tady je a je pravý lídr,“ řekl tehdy kouč po prvním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Táborskem. Nyní by určitě mluvil podobně.

Pro Příbram se ale nejedná o jediný odchod na startu zimní přípravy. Spolu s Čermákem skončil také Pavel Hájek. Jednadvacetiletý útočník se po třech a půl letech rozhodl na vzájemném ukončení spolupráce.

