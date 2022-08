V krátké letní přestávce byly na přestupovém trhu aktivní zejména dva týmy – Nová Ves pod Pleší a Jince. Zatímco posily v prvním případě by měly vyřešit problémy s koncovkou a naopak začít střílet góly, v tom druhém by se nováček z okresního přeboru rád pohybovalymimo sestupové pásmo. „Uvidíme. Nechceme být jen do počtu. První čtyři kola ukážou, jak na tom jsme,“ řekl skromně předseda klubu Martin Vůjtěch.

V jejich případě je pikantní přestup zejména v případě Petra Mory, který odešel z Rožmitálu pod Třemšínem a zamířil rovnou do tábora jednoho z regionálních konkurentů. Spolu s ním obleče dres Jinců dalších pět nových jmen Jakub Šmejkal (Spartak Příbram), Matěj Hubrt (Sportovní škola Plzeň), Tomáš Cipra (1. FK Příbram), Patrik Stáňa (České Kopisty), Milan Lukavský (Praskolesy). Nikdo z týmu neodešel.

Stejně tomu je tak i Nové Vsi pod Pleší. Tamější celek dlouho trápila koncovka v minulé sezoně. Nyní už by tato potíž měla být odstraněna. Do týmu přišla dvojice Petr Voborník z Jinočan a Jan Prachař z Čisovic. „Když to řeknu v číslech přišlo k nám 34 branek z posledního soutěžního ročníku I. B třídy,“ komentoval kapitán Jan Petrák. „Mělo by to vyřešit problém dát gól jinak než jen ze standardní situace jako tomu bylo v loňské sezóně. Oba již svou kvalitu na I. B třídu ukázali v přípravných duelech,“ podotkl vůdce Nové Vsi.

Dalšími novými akvizicemi jsou Miroslav Durdil z Chlumce, Jan Doležal z Horošvského Týna, který ale přijde kvůli zranění kolene o start soutěže, a Adam Onderka, jenž se po pádu Mníšku pod Brdy do okresního přeboru potká v týmu Nové Vsi se starším bratrem Filipem. „Toho jediného jsem fotbalově neznal. Určitě svůj prostor na hřišti dostane,“ dodal Petrák. Nová Ves by se chtěla pohybovat v klidném středu tabulky, nicméně i s posilami může pomýšlet na umístění do pátého místa.

Ve skupině E se představí ještě dva týmy – Rožmitál pod Třemšínem a rezerva Dobříše. U prvního týmu jsou známé pouze odchody. Kromě Mory odešli Štolba do Březnice a Aleš Přígrodský do Sedlice. Vzhledem k neznámým příchodům se dá očekávat, že tým bude bojovat stejně jako v minulém roce o záchranu. Béčko Dobříše bude zejména zapracovávat do týmu mladé hráče. Rádo by hrálo kolem středu tabulky.

Skupinu D budou hrát dva celky z Příbramska. Po pádu z I. A třídy by o co nejrychlejší návrat zpět rád usiloval Sedlec-Prčice. Celek na rozhraní okresu Příbram a Benešov byl přesunut do vedlejší skupiny, která je podle kapitána Mariána Prchlíka tou silnější. „Po podzimu chceme hrát do první trojky, abychom do druhé poloviny měli slibnou pozici zaútočit na jaře o postup,“ prohlásil Prchlík. Shodou okolností postupoval tým Sedlce-Prčice do A třídy naposledy právě z benešovské skupiny.

Také v tomto týmu řešily odchody. Brankář Filip Dřevojan zamířil do Sedlčan působící v krajském přeboru. Pokud nastoupí za rezervní tým, může se ve vzájemném utkání postavit svým bývalým spoluhráčům. Jeho místo mezi třemi tyčemi by měl zaplnit František Nerad. Druhou ztrátou je odchod Davida Königsmarka do Votic. „Chceme zabudovat dorostence, máme jich dostatek a chceme jim dát prostor,“ upřesnil Prchlík. Žádné příchody v týmu se neuskutečnily.