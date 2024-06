Ačkoliv do utkání vstoupili lépe fotbalisté Berouna, tak roli favorita zvládl hostující Spartak. Příbramský celek sice vyhrál přesvědčivě 5:1. Ovšem o výhře rozhodl až v posledních dvaceti minutách, kdy čtyřmi brankami v řadě zlomil remízový stav na svou stranu. Bleskovým hattrickem se blýskl nestárnoucí matador Miroslav Slepička.

První Slepičkova trefa v 73. minutě byla pro duel s Českým berounským lvem určující. Spartak se dostal do vedení a hosté v tu chvíli zlomili zápas na svou stranu. „Soupeř se položil a mi přidali další tři branky,“ culil se trenér hostů Zdeněk Míka.

V předchozím průběhu ale jinak moc důvodů k radosti neměl. Začátek zápasu patřil totiž domácím, kteří měli lepší začátek zápasu. „My jsme naopak do něj vstoupili velmi vlažně, špatná organizace v obraně či zajišťování se, nesbírali jsme odražené míče a to vše hrálo soupeři do karet,“ popsal příčiny špatného startu hostů kouč Spartaku.

Beroun si tak vypracoval dvě gólově příležitosti, obě ale zlikvidoval famózně Poplštein. Do třetice už ale inkasoval. Spartak špatně dostoupil soupeře a Štefan rázem otevřel skóre. V tu chvíli se ale začali probouzet hosté z Příbrami. „Po inkasovaném gólu jsme zlepšili pohyb, začal se nám dařit přechod do útoku,“ přibližoval Míka. Jeník zahodil dvě příležitosti a tak ho musel zastoupit Češka, který ve 22. minutě srovnal. Ve druhém poločase už favorit potvrdil svou roli a došel si pro tři body.

Beroun – Spartak Příbram 1:5 (1:1)

Branky: 10. Štefan – 73., 78. a 82. Slepička, 22. Češka, 85. Jeník. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Řičica – Pejša, Sandev. Diváci: 80.

Beroun: L. Novák – Matějíček, M. Novák, Štefan, Hájek, Šikanedr, Tarasjev, David (74. Kubricht), Tvrz, Hrypas (83. Trnka), Vopěnka.

Spartak Příbram: Poplštein – Hotový, Češka, Tarczal, Spousta (79. P. Šulitka), Vošmik, Jeník, Srch (83. J. Šulitka), Hejduk (72. Dvořáček), Slepička, Balík.