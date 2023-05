V Podlesí se to začíná hemžit střelci. V A-týmu mají na jaře Matěje Vohradského, rezervní…

Uběhlo jen pár vteřin a Milín už díky trefě zimní posily z béčka Králova Dvora Jiřího Bicana vedl. „Ani jsme se nedotkli míče,“ ucedil trenér Slaného B Radim Vavroch. „Ani nevím, jak to vzniklo. Celá akce byla rychlá. Gól nám určitě pomohl a dostali jsme se trošku na koně,“ poznamenalo útočné eso hostů Stanislav Gabriel.

Domácí následně inkasovali ještě jeden gól a opět od Bicana, který tak svému slavnému fotbalovému příjmení dělal ve Slaném čest. Mimochodem ten slavný “Pepi“ Bican na stejném hřišti kdysi jako trenér Kladna s domácími prohrál a vzteky zlomil svůj čibuk, jak vzpomíná slánská legenda Josef Knespl, tehdy kouč týmu z královského města.

Vendeta za podzim se Milínu zdařila. Doma oplatil porážku Podlesí

Ale zpět do současné A třídy, kde se bojuje tvrdě o postup i záchranu. Milín by ještě mohl být druhý, ale ve Slaném si zazděnými tutovkami doslova. Domácí makali a v 89. minutě byli odměněni pokutovým kopem za faul na Herčíka. Danda ho proměnil a rázem bylo domácích plné hřiště. Zelenka a hlavně Herčík sahali po vyrovnání, jenže gól nedali a Milín už body udržel. „Celý zápas jsme byli lepší a klasicky jsme zase dojeli na naše neproměňování šancí. Zápas moc fotbalovosti nepobral. Pro nás jsou ale důležité tři body a jdeme dál,“ dodal Gabriel

„Za mě jsme hráli rozhodně proti nejlepšímu týmu soutěže, ale to jen opakuji, co jsem řekl už na podzim. Jen nechápu, proč tabulku nevedou,“ chválil Radim Vavroch hosty, v jejichž obraně nastoupil i bývalý borec Fiorentiny, Anderlechtu, Hullu či Sparty Ondřej Mazuch a další výborní čutálisté. „I proto náš tým chci pochválit, odmakali jsme to, i když měl soupeř daleko víc šancí. Teď musíme uspět proti Královu Dvoru,“ plánuje Radim Vavroch, jehož tým je aktuálně čtvrtý od konce na sestupové příčce.

Naopak druhý tým využil dokonale zaváhání konkurentů a upevnil si druhé místo. „Koukali jsme, že Kladno i Vestec ztratily. Pro nás pozitivní. V hlavě nám to taky přidá a jdeme si za druhým místě. Věříme si, že bychom ho mohli urvat,“ uzavřel nejlepší střelec soutěže s 24 góly.

Slaný B – Milín 1:2 (0:2)

Branky: 89. P. Danda (PK) - 2. a 31. Bican. Rozhodčí: Drábek. Diváků: 122.