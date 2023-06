Pokud by si měl vybrat jeden oblíbený tým, jednalo by se jednoznačně o Pičín. Střelec…

Na tenhle gól si Hájek bude pamatovat do konce života. Byl nejen vítězný, ale zároveň postupový, který Sedlci-Prčici definitivně stvrdil postup do I. A třídy. „Míša (Míchal Davídek) mě tam krásně našel. Sice jsem měl štěstí, ale nadvakrát jsem míč dorazil do brány. Je dobré, že můžeme slavit už dva zápasy dopředu a doma si dohrát sezonu v klidu. Šli jsme si za postupem celou dobu,“ jásal autor rozdílové trefy ze 69. minuty.