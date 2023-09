Jako na horské dráze si musí připadat fotbalisté Podlesí. Po dvou vysokých výhrách, kdy v obou případech skórovali šestkrát, tentokrát odcházeli s půl tuctem inkasovaných branek oni. V Kosoři padli 1:6. O jedinou branku hostů v utkání se postaral v závěru zápasu Marek Branžovský, který se trefil potřetí v řadě.

Podlesí schytalo debakl v Kosoři. | Foto: Kristýna Janglová

6:2, 6:1 a teď 1:6. Nejedná se o výsledek zápasu na probíhajícím tenisovém US Open, ale na výsledky Podlesí za uplynulý týden. Ten poslední se zrodil v sobotu v Kosoři, Zrcadlové skóre oproti středečnímu duelu s Voticemi nese hlavní příčinu v tom, že hostům chybělo deset lidí ze základní sestavy – čtveřice Polák, Šlapák, Mišun, Hanáček kvůli zranění, Jiránkovi vystavily stopku pracovní povinnosti a například duo Zykán, Valtr měli na závěr prázdnin dovolenou. Jedná se jenom o částečný výčet absencí.

V papírově slabší sestavě dostalo gól od Radosty už ve třetí minutě, do poločasu pak inkasovalo ještě dvakrát. Kosoř přidala stejný počet branek i po obrátce. Až v závěru pouze mírnil porážku alespoň čestným gólem Branžovský. „Možnosti jsme měli, soupeř je proměnil. My ne. Dělali jsme chyby, ale to je odraz toho, v jakém složením tam jedeme. Kluci, kteří odehráli zápas, ho odehráli na slušné úrovni,“ mínil autor jediné trefy Podlesí.

Kovohutě už delší dobu řeší problémy ohledně docházky. Stejně tomu bylo tak loni na startu sezony a podobný scénář se odehrává i letos. Na účast na trénincích si stěžoval už také i trenér Radek Polák a Branžovský se k němu teď přidal. „Všichni bychom se měli chytit za nos ohledně, protože to je katastrofa,“ řekl na rovinu.

Ač i jeho vysoká porážka v Kosoři štvala, tak už jí přijal. „Tam to bude mít každý soupeř těžký. Nám utkání nevyšlo, nesešli jsme se. Na druhou stranu se chceme soustředit hlavně na domácí zápasy,“ podotkl Branžovský, který se prosadil už ve třetím zápasem v řadě. On sám se ale odmítá považovat z kanonýra. „Nevím, jestli bek může někdy atakovat pořadí střelců. Určitě bych se jím nenazýval. Vyřešil jsem situaci dobře, ale za střelce,“ uzavřel hráč Podlesí.

Kosoř – Podlesí 6:1 (3:0)

Branky: 3. a 25. Radosta, 58. a 70. Nehoda, 44. Křemen, 84. Janoušek. Rozhodčí: Bydlák – Mansour, Kubečka. Diváci: 315.