Na vině je především podle už nyní bývalého kouče připravenost a co tomu chtěli hráči obětovat. „Každé kolo jsme točili určité množství lidí ze všelijakých důvodů, což byla základní příčina, jak vše dopadlo,“ řekl Branžovský. On sám se nyní schová do ústraní. Stáhne se z pozice, kterou měl v klubu. Dál v něm ale bude působit. „Dostávám se do fáze, kdy mám hodně pracovních povinností a podobných věcí. Dál se ale budu pohybovat jako hráč a jako člověk coby vazba mezi áčkem a béčkem,“ nastínila již nyní klubová ikona Podlesí.

Kovohutě povede do nadcházející sezony už někdo jiný. Nový trenér už je znám, veřejnost se ho ale dozví v nejbližších dnech. Blíží se už totiž příprava na další ročník. „Nástupce už máme, chceme ho představit hráčům a lidem, kteří se v klubu pohybují,“ řekl Branžovský. Klub by mě odtajnit i nové posily. „Na něčem pracujeme, dva hráče už máme domluvené. Měli jsme ještě jednoho, ale tam jednání nakonec nedopadlo. Dál ale ještě sondujeme situaci na trhu,“ uzavřel Branžovský.