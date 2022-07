Po podzimu jste byli čtvrtí, nakonec jste skončili pátí. Jak nakonec hodnotíte sezonu? Řekl bych, že se jedná o výsledek celého jara. Neměli jsme dobrý vstup. Prohrávali jsme týmy, které hrály o sestup a tam jsme zbytečně ztráceli body – Zdice, Velká Dobrá, doma Prčice – všechno jsou to ztráty, jež nás stály lepší umístění do třetího, čtvrtého místa. Možná i výš, protože ztráceli všichni soupeři. Když si vše shrnu dohromady, tak páté místo je asi doopravdy to, na co jsme měli.

Nebyly ambice v závěru sezony skončit třetí pro vás nakonec přehnané?

Možná že ano, což nastává s výsledky. Porazili jsme Jíloviště, venku jsme vyhráli 4:0, přesvědčivým výkonem jsme vyhráli nad Klecany, Chlumec. Dobré týmy jsme poráželi slušnými výsledky i předvedenou hrou. Pak je mančaft na vlně a chce. Takže jsme si něco řekli a bavili jsme se o tom, že máme vypsané prémie do třetího místa. Další bod jsme se řekli, že doma chceme být neporažení jako jediní v soutěži a že zkusíme zvládnout domácí zápasy se soupeři, kteří chtějí hrát fotbal a nebetonují, a že by to na třetí místo mohlo vyjít. Nebylo to tak, že bychom si na sebe vytvářeli tlak, že tak musíme skončit za každou cenu. V tom rozpoložení, ve kterém jsme byli ve druhé polovině byli, jsme najednou dostali chuť a možnost uhrát si třetí místo.

Jste jediní, kdo udržel domácí neporazitelnost, což jste si dali za cíl už od začátku. Jednalo se o váš primární cíl do sezony?

Jako určitě! Je to fajn. Bavili jsme se o tom při mnoha zápasech. Věděli jsme, jak si vedeme po podzimu a i během jarní části sezony. Klíč k úspěchu, abychom hráli v lepší společnosti a v tabulce nahoře, byl v tom, hlavně neprohrávat doma a dělat body. Co uděláme venku je nadstavba a plus. Všichni jsme si to uvědomovali.

Nakonec jste z domácího prostředí udělali nedobytnou pevnost. Čím si to vysvětlujete?

do hrál jakýkoliv sport, tak ví, že doma je doma. Hraje se tam dobře, člověk zná hřiště, sedí v kabině na svém místě. Pustí si k tomu rádio. Všechno na sebe navazuje. Každý mančaft to má úplně stejně. Přijdou sem známí, kamarádi, rodina a kluci chtějí daleko víc. Pak se jede někam, například do Nelahozevsi, kde je hřiště jako U-rampa a pak se řekne, že má tady hrát. Kabiny staré a z tohohle hlediska mu to vadí. To jsou hlavní důvody.

Když už jsme v Nelahozevsi, tak tam jste prohráli, pak doma remizovali s Doksy, s týmy před vámi. Co vám oproti nim chybělo dostat se mezi nejlepší trojku?

Když se vrátím k duelu s Nelahozevsí, tak nám nechybělo nic, akorát jsme dělali chyby, o kterých se bavíme pořád dokola. Fotbal je pořád stejný. Tam jsme si dali tři góly sami. Říkal jsem hráčům, že tři góly venku jsou prostě tři body, to mi někdo nevymluví. Jestli jich dám tolik venku, tak musím přivést minimálně bod, ale spíš tři. Co se týče zápasu s Doksy, tak nám to nehrálo komplexně. Nebylo tam koho vyzdvihnout a koho srazit. Celkově nám zápas nesedl a nehráli jsme v něm to, čím jsme se prezentovali celé jaro. S těmito týmy se nám má hrát lépe, protože oni chtějí hrát taky fotbal. S týmy z horní půlky můžeme hrát a máme na ně, akorát nás sráží individuální chyby a chybí nám zodpovědnost vůči celému týmu.

Navíc až do půlky jara, když jste vyjeli ven, tak prohráli. Což je asi další věc, že?

Stoprocentně. Pak nastane situace, že se propadne tabulkou a všichni koukali na soutěže okolo sebe. V divizi jsem viděl, kolik tam bylo namočeno středočeských týmů a najednou dostal na sebe tlak a říká si, že může z naší ligy padat klidně pět týmů. Najednou se podívá na tabulku a zjistil, že bude hrát s jedenáctým celkem, na který má pět bodů náskok. Tak s nimi prohraje a najednou rozdíl byl pouze dvoubodový. Takže jsme se bavili “o nějakém tlaku“ a krizi. Zkusili jsme změnit nějaké věci: herní, tréninky, rozcvičky. Fakt byla fáze taková, že jsme si říkal, že jestli není potřeba změnit trenéra. Udělat impuls a tak dále. V tenhle moment jsem nad tím hodně přemýšlel a říkal jsem si, co by bylo lepší, abychom nějakým způsobem zlepšili výkony. Za sebe říkám, že jsem chtěl všechno změnit: posty hráčů, přípravu na utkání, rozcvičky. A ono to přineslo efekt, že se nám začalo dařit zápasem venku v Libušíně.

Kdy nastal bod zlomu?

Před Libušínem. Celý týden před tím zápasem byl pro mě klíčový. Pokud bychom tam neuspěli, tak bych situaci nějakým způsobem řešil s předsedou. Tím, že jsme ho zvládli a týden před tím jsme všechno změnili a vyhráli, tak jsme se nakopli, což byl klíč.

Nepomohlo by tomu víc tréninků týdně nebo větší konkurence uvnitř týmu?

Když se podívám na jakoukoliv soupisku, tak všechny týmy jezdí ve maximálně 13 lidech. Když někdo jede v 15, tak má v dnešní době velký luxus. Můžeme se bavit o konkurenci. Spartak Příbram vyhrál I. A třídu proto, že trénuje třikrát týdně a většina hráčů jsou studenti a mladí. Mají na fotbal čas. Tým, se kterým pracuji, tak všichni řeší baráky, práci, rodiny a tak dále, což jsou pro ně priority. Tady to hrají prostě za párek. Tak to prostě je. Přidávat dávky na dvakrát, třikrát v týdnu, to nejde.

V nadcházející sezoně bude i I. A třída mnohem těžší kvůli tomu, že padá hodně týmů z kraje?

Soutěž se zkvalitní, ale to se týká všech krajských lig. Nadcházející sezona bude daleko těžší. O tom jsem přesvědčený. Nějakou kvalitu máme, ale bylo by vhodné ji doplnit samozřejmě. Na něčem pracujeme, ale je těžké s to s těmi lidmi řešit. Po někom se poohlížíme, chtěli bychom doplnit kádr a musíme ho doplnit. Soutěž se zkvalitní a bude dobrý mít alespoň tři náhradníky.

Budete se koukat i do Příbrami, která není v nejlepší kondici?

Situaci okolo ní všichni znají, člověk po něčem kouká, někde sonduje. Je s někým v kontaktu. Komplexně se ale koukáme po všech soutěžích, které jsou. Velkou roli hrají vazby typu hráč-trenér, hráč-předseda. Upřímně říkám, že se nacházíme ve fázi, kdy kluci v týmu jsou dobří charakterově. Nemůžu nikomu nic vytknout v interních věcech. Takže se koukáme i na to, aby sem nově příchozí zapadl.

Navíc letní pauza je výrazně kratší než ta zimní …

Je to pravda. Jedna sezona skončila a za pár týdnů začíná další. V tomhle je to těžší. Je tam termínové okno, které bylo do 20. června, kdy se hráči dali udělat bez souhlasu klubů. Pak začíná jednání, které není úplně sranda. Koukáme na týmy nikoliv pouze v naší soutěži ale i v jiných.

