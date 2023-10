Situace je vážná, skepsi ale nepodléhá. Spartak srazil gól v závěru

Nyní ale narazil a hned tvrdě. „Facka to je. Neprohráli jsme 19 zápasů, což je obdivuhodná šňůra. Čekal jsem, že jednou musí skončit. S Dobříší i Tochovicemi jsme zápasy ubojovali. Herně to z naší strany nebylo dobré,“ přiznal předseda Milína Miroslav Obdržal. Hostům chyběla palebná síla v podobě Václava Kadlece, jehož skolily horečky a také zejména ve středu zálohy Josef Obdržal. I tak ale tým nabitý hvězdami si odvezl domů čtyři góly. „Domácí vyhráli zaslouženě. Hrajeme obehrávanou, jako reprezentace. Neúčelnou. Je to prostě fotbal,“ konstatoval první muž hostujícího klubu.

Sedlčany hnala za vítězstvím parádní návštěva. Na souboj s lídrem se přišlo podívat 362 diváků. „Hrálo se dobře. Vždy je příjemné, když jsou lidi na stadionu a ještě příjemnější, když se vyhraje. Kluci si užili děkovačku na konci. Pro ty emoce se fotbal hraje a vše tam na konci bylo, takže super,“ usmíval se po zápase trenér Vlastimil Zelenka.

Tatran porazil už před tím doma výsledkem 4:0 vítěze Středočeského poháru Průhonice, nyní ale získal mnohem cennější skalp v podobě lídra z Milína. „Pro hráče byla motivace sama, že Milín ještě neprohrál a měl v kádru hráče, kteří hráli první ligu. Ve druhé půli byla pak euforie podpořena diváky,“ dodal Zelenka. „Každý se chtěl trošku předvést. S Milínem je to trošku derby. Chtěli jsme vyhrát, což se nám povedlo. Jsme rádi. Předvedli jsme poctivý výkon a vítězství si zasloužili,“ doplnil kouče kapitán Lukáš Brotánek.

Sedlčany – Milín 4:0 (1:0)

Branky: 22. Štemberk, 69. Sirotek, 82. Lípa, 90. Krotil. ČK: 0:1. Rozhodčí: Špicl – Zíka, Týče. Diváci: 362.

Sedlčany: Dřevojan – Kouklík (58. Plesl), Štemberk (64. Dvořák), Repetný, Hanuš, Krůta, Brotánek, Sochůrek (84. Vrkoslav), Krotil, Sirotek (78. Lípa), Novotný (89. Hofman).

Milín: Štěch – Mazuch, Kvída, Dolejš – Soldát (89. Farář), Rom, Hájek, Pohořálek, Kunc (82. Zákoucký), Bican (75. Maršík), Gabriel (84. Vrkoč).