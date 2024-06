Podruhé za sebou Nová Ves pod Pleší gratulovala k životnímu jubileu. Tentokrát se blahopřání dočkal František Kajgr, dlouholetý mecenáš a trenér, který dovedl klub v minulosti až do divize. V poledním kole ale musel sledovat, jak současný kádr prohrává doma s Lety. První poločas sice ještě skončil remízou i přes zahozenou penaltu Žaloudka. Druhá půle byla už ale plně v režii hostů.

První půle byla z naší strany relativně dobrá. Soupeře jsme několikrát dokázali dostat pod tlak. Sice jsme prohrávali 0:1. Hlavní moment utkání byl můj, kdy jsem neproměnil penaltu. I tak nás to nepoložilo a dokázali jsme srovnat. Byly tam i situace, kdy jsme se mohli dostat do vedení. O poločase jsme si dali nějaké úkoly, se kterými do druhé půle půjdeme, nicméně nám vůbec nevyšla. Došly nám síly. Soupeř nás k ničemu nepustil,“ shrnul kanonýr domácího celku. Nová Ves pod Pleší nakonec prohrála s Lety vysoko 1:4.

„Sezonu můžeme hodnotit kladně. Kdybychom někomu řekli, že budeme do čtvrtého místa, tak by ho brali,“ uvedl Žaloudek. Pozitivně budou moci uzavřít ročník také v Sedlčanech. Jejich rezerva musela bojovat až do posledního kola o záchranu v soutěži, což se jí nakonec díky vysoké tenisové výhře 6:0 v Dolních Břežanech povedlo. Naopak i v posledním utkání sezony prohrály doma loučící se Petrovice. S Loděnicí sice vedli 3:2, ale nakonec padly 3:4.