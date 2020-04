V krajském fotbale se pohybuje desítky let. Ať už jako hráč nebo jako funkcionář. Přesto takovou situaci, kterou letos zapříčinil koronavirus, nepamatuje. „Aby se nedohrála soutěž, to nezažil asi nikdo,“ řekl předseda Podlesí Radim Černohorský, podle něhož bude mít pandemie na fotbal (a nejen na něj) mnohem hlubší dopady.

Předseda fotbalového klubu Podlesí Radim Černohorský. | Foto: archiv Radima Černohorského

„Co si budeme nalhávat, už před pandemií nebyl fotbal v dobré kondici. Úroveň šla hodně dolů. A to napříč všemi soutěžemi,“ podotýká Černohorský. „Nejsou hráči, slučují se mužstva, je nedostatek mládežnických trenérů,“ vysvětlil.

Teď by se podle Černohorského mohly navíc přidat i problémy ekonomického rázu. „Peníze se určitě budou shánět hůře,“ má jasno. „Pamatuji moc dobře dobu, kdy ve sportu nebyly peníze poté, co měla problémy Sazka. Podle mě se do té doby vrátíme,“ obává se.

Co by to mohlo ve výsledku znamenat? „Čekám, že některá mužstva přehodnotí své ambice a nebudou hrát to, co hrají, protože na to prostě nebudou mít finance,“ tvrdil předseda Podlesí s dovětkem, že to nemusí platit jen ve fotbale, ale ve sportu obecně.

Strach má i o „své“ Podlesí. „Pokud to půjde, tak chceme co nejdříve otevřít areál a nějakým způsobem začít trénovat. Mám ale obavy, aby se nám vrátili všichni hráči mládeže,“ přiznal Černohorský. „Co se týká dospělých, zatím nevím o žádném hráči, který by chtěl končit. Samozřejmě ale nejsme profesionálové. Může se tedy stát, že někdo bude mít v blízké době kvůli koronaviru například problémy v práci a fotbalu se tak nebude moci věnovat naplno. V tom případě bychom se nějakým férovým způsobem domluvili,“ dodal.