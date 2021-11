Dvě třetiny podzimu byli suverénní a na čele I. A třídy. V posledních pěti zápasech ale jakoby došla fotbalistům Podlesí šťáva, energie a jejich hra začala pomalu drhnout. Porážky sice přišly od těžších soupeřů, na druhou stranu tým dohrával první polovinu ve stálé sestavě a možností k míchání sestavou bylo po málu. Nicméně i tak jsou ve vesničce u Příbrami se čtvrtým místem spokojeni.

Podlesí doma ztratilo první body. S Nelahozevsí remizovalo 2:2 | Foto: Ondřej Jícha

Po vítězství nad Spartakem zkraje října se dostalo Podlesí do vedení I. A třídy. Kouč Marek Branžovský ale ihned zůstával nohama na zemi. „Skončit první po podzimu by bylo hezké, je ale ještě před námi šest zápasů,“ říkal tehdy a jakoby tušil, co přijde. Nejprve sice následovala povinná výhra nad Mníškem, ale rázem také tři porážky za sebou na hřištích soupeřů a doma ztráta s Nelahozevsí.