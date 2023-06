Z psance hrdinou a zase naopak. Gólman Nové Vsi pod Pleší zažil zápas jako na houpačce. Po dvou inkasovaných gólech, kdy byl dole, se dostal nahoru a výkon vyšperkoval gólem z penalty. Jeho tým díky tomu srovnal na 2:2. V závěru ale minul míč a nabídl Škodnému trefu do prázdné brány a rezerva Dobříše zvítězila nakonec 4:2. Štěstí v neštěstí. Poslední trefa už pouze potvrdila výhru hostů.

Jaroslav Novák suverénně proměňuje penaltu | Video: Deník/Ondřej Jícha

Takový zápas na závěr sezony jako součást dokopné. Pojali jste poslední utkání sezony jako exhibici?

Tak šest gólů, hezké počasí. Diváci museli být spokojení (směje se). Gólmani už asi tolik ne.

Po špatném začátku jste se postaral o vyrovnání z penalty. Kde vznikla myšlenka, že jí půjdete kopat?

Vznikla tak, že Michal Held poslední dvě nedal a nikdo se k ní moc nehlásil. Já jsem je kopal v dorostu za Příbram v celostátní lize celkem pravidelně, tak jsem říkal, že bych se jí ujal. Že se hrál poslední zápas a o nic nešlo, nehrálo roli. Čekal jsem na ní asi šest zápasů, takže bych šel už dřív a jindy. Teď jsem určený, že budu na penalty chodit.

Gólmani na ně chodí zřídka. Věděl jste, kam míč pošlete?

Už jsem je kopal dřív. Nějaké zkušenosti mám a stranu jsem si vybral už před začátkem. Zkusil jsem si navést brankáře na druhou stranu, což se povedlo. Jsem rád. Říkal jsem si, ať hlavně trefím bránu a kout jsem měl vybraný dopředu.

A pak přišla minela v závěru, kdy jste minul míč.

Tam už jsme hráli hop nebo trop a šli do rizika. Čtvrtý gól už o ničem nerozhodl, naopak utkání zlomila fotbalová kvalita Filipa Dorta v 89. minutě. Za druhou půli jsme si nezasloužili prohrát, byli jsme lepší.

Nakonec jste skončili pátí, jak konečné umístění berete?

Odpovídá realitě. V jednu chvíli jsme byli druzí, měli jsme nějaké šance. Někdo říká, že je škoda, že jsme prohráli utkání s Jincemi. Jsem toho názoru, že se nejedná o náhodu. Nejde hrát fotbal v jedenácti lidech. My jsme se scházeli, pak ne. Do toho jsme jeli se základní jedenáctkou ven bez střídání. Chodil, kdo mohl. Takhle můžeme hrát, ale pouze střed tabulky, nikoliv výš a myslet na postup ze druhého místa. Proto jsem rád, že přišli mladí kluci, které jsem neznal a budu rád, když přijdou příště znovu.

Dohnala vás šíře kádru v závěru sezony a je hlavní příčinou propadu?

Stoprocentně. Dohrávali jsme ve stavu, kdy polovina sestavy byla zraněná. Kdo mohl, tak přišel. Na B třídu nelze mít široký kádr, protože budou naštvaní ti, co budou střídat. Není potřeba tvořit kádr pro patnáct lidí. Jestli máme ale nějaké úmysly, jako jsme měli. Spíš si myslím, že ne, tak by nás muselo chodit víc a musela by se nám vyhýbat zranění. Kdybychom skončili druzí, tak nezaslouženě. Páté místo odpovídá.