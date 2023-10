Starty do zápasů Milínu letos haprují. Už poněkolikáté nechali vstoupit soupeře lépe do zápasu a stejně tomu tak bylo i v duelu s Tochovicemi, kdy se hosté už ve třetí minutě prosadili zásluhou Šimůnka. „Začátek se nám nepodařil. Utkání pak bylo složité otočit. Tochovice byly běhavé a derby bylo vyhrocené. Ani jeden z nás nechtěl prohrát. Od obou to bylo takové, že se hrálo o hodně, ale v rámci fair play. Oba týmy věděly, co od druhého čekat,“ mínil domácí kapitán Luboš Kunc.