Hlavním důvodem Páníkova odchodu ze Spartaku jsou finance. „Měl nadstandardní smlouvu, kterou si klub nemůže dovolit,“ vysvětloval Bodnár. Podle informací Deníku stál synovec známého trenéra z první ligy Bohumila Páníka příbramskou kasu přibližně 25 tisíc korun za měsíc. Započteny jsou do toho funkce sportovního manažera, cestovní příkazy a v poslední řadě i trénování A-týmu. „Chceme být rodinným klubem na Příbramsku a nepotřebujeme lidi, kteří sem dojíždí z Prahy,“ dodal Bodnár.

Rebelové se ozvali. Jsme spokojeni. Králíček bral klub jako firmu, shodují se

Úterní trénink tak místo Páníka vedl Josef Csaplár, který se v březnové mimořádné Valné hromadě dostal do vedení klubu a Příbramí začala kolovat fáma, že by měl převzít A-tým. „Není technicky možné, aby trénoval áčko ani to není v jeho ambicích,“ řekl v obsáhlém rozhovoru Deníku člen vedení klubu David Musil. Jednalo se pouze tedy o okamžitý záskok, aby někdo rychle vedl trénink.

Na lavičku Spartaku se tak po měsíci vrací Martin Šrámek, který tým vedl v zimní přípravě v prvním jarním utkání v Sedlčanech, který příbramský celek prohrál vysoko 0:5. Následně byl od týmu odvolán bývalým prezidentem klubu Vladimírem Králíčkem. Navíc se nemusel ani s Páníkem. Nyní už by měl vést tým minimálně do konce letošní sezony.

Zrazen jako Caesar. Králíček: Těžko tomu šlo zabránit. S Csaplárem už nepromluví

„Doufám, že už je to všechno. Ani se nevyjadřuji k různým článkům v novinách a chci začít pracovat,“ uvedl Bodnár s tím, že v probíhajícím ročníku se jedná o poslední změnu na trenérském postu ve Spartaku. Jarní turbulentní období tak v příbramském klubu končí.