Papírový favorit v souboji budoucích nováčků divize, respektive krajského přeboru prohrával po trefě Michaela Azilinona. I bez zraněného, ale přítomného nejlepšího střelce přeboru Václava Kadlece celek z Příbramska dokázal skóre otočit, o což se brankami zasloužili Lukáš Rom a Karel Soldát.

„Hodně nám pomohl gól do šatny, byli jsme pak na koni a šli jsme do druhé půle s čistší hlavou, pak soupeři myslím trochu docházely síly a podařilo se nám dát druhý gól,“ uvedl k průběhu utkání kapitán Ligmetu Josef Obdržal.

Soupeři hrající o patro níž vysekl poklonu. „Bylo to velmi těžké utkání, musím soupeře pochválit, nebylo to pro nás vůbec nic lehkého,“ zmínil a pochválil i celou akci organizovanou středočeským svazem v čele s předsedou Tomášem Neumannem.

„Celá akce byla super, pro některé z nás to byl návrat před televizní kamery, jsme rádi, že jsme to znovu zažili. Pro ostatní kluky to bylo něco výjimečného. Přišla spousta lidí, doufám, že si to všichni užili a fotbal se jim líbil,“ řekl v narážce, že utkání přímým přenosem vysílala Sporty TV.

O čestný výkop se postarala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, pod jejíž patronací se akce konala. V rámci odpoledne došlo i na korunování nejlepších střelců, rozhodčích i delegáta uplynulé sezony. Jedním z bodů programu bylo i slavnostní otevření nově zrekonstruované historické tribuny stadionu Mnichovohradišťského SK. Výtěžek dobrovolného vstupného ve výši téměř osmnáct tisíc korun putoval na charitu.

TJ Ligmet Milín – SK Rapid Psáry 2:1 (1:1)

Branky: 46. Rom, 68. Soldát - 38. Azilinon. Rozhodčí: Miroslav Vlk, Patrik Vaňousek, Jiří Šebela, Petr Tvaroh.

Ligmet Milín: Štěch – Kvída, Mazuch, Dolejš, Mezera – Zákoucký (61. Bican), Pohořálek, Soldát, Obdržal, Šilhavý – Rom (81. Bělohlávek). Trenér: Martin Malý.

Rapid Psáry: Foferka – Mikyska, Kováč, Štancl, Kalous (68. Půlpan) – Proskočil, Šimáček, Krasnyanyk (74. Sládek) - Studnička, Pouček, Azilion (87. Přeučil). Trenér: Danilo Antič.

Přehled oceněných za minulou sezonu SKFS

Nejlepší rozhodčí: Miroslav Vlk, Karel Nehasil, Miroslav Garaja.

Nejlepší delegát: František Nepovím.

Cena za celoživotní přínos: Paedr. Ivan Voborník, Jaroslav Kraus, Václav Rys.

Nejlepší střelci soutěží: Václav Kadlec, Edis Šahini, Jan Boček, Jindřich Faktor, Matěj Vaněk, Marek Ramšák, Vojtěch Holub, Tomáš Herejt, Miloš Bázlík, Matěj Tesařík, Dominik Sirotek, Lukáš Mišík, Jaroslav Horák, Jakub Luštický, Petr Kubice, Václav Schneider, Matěj Šálený, Tomáš Háva, Mario Polák, Tomáš Chrastný, Kryštof Šourek, Karel Hojný, Jan Ryba.