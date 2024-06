Sedlčany si situaci pořádně zkomplikovaly, neboť výhra v Loděnici by jim téměř jistě zajistila záchranu, takhle kvůli remíze 2:2 budou muset bojovat do posledního kola a ideálně vyhrát v Dolních Břežanech. Jinak by mohly doprovodit rezervu Petrovice, které prohrály v Černolicích 1:2, a rezervu Dobříše do okresního přeboru. Ta se navíc loučila s B třídou domácí prohrou 0:2.

„Prvních dvacet minut z naší strany docela dobrý zápas. Nehráli jsme úplně špatně a byli jsme rovnocenným soupeřem. Od občerstvení ve 25. minutě se utkání zlomilo. Už jsme nebyli tak aktivní. Soupeř byl ale lepší, zaslouženě vyhrál a ukázalo se, že je právem takhle vepředu,“ komentoval poslední utkání béčka Dobříše vedoucí týmu Martin Liška.

K Sedlčanům se na rozdíl dvou bodů přiblížila Tlustice, která doma zpráskala Novou Ves pod Pleší vysoko 7:1. „Odevzdaný výkon od první minuty. Tím, jak o nic nehrajeme, tak jsme předvedli slabý výkon ve slabé sestavě. Žádná motivace a podle toho to vypadalo,“ nebral si servítky kapitán týmu Jan Petrák.