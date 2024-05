O jedinou branku v zápase postaral Jan Kvída, který ve 37. minutě napřáhl parádně ze třiceti metrů a Harásek byl bez šance. Pro 33letého beka se jednalo o životní trefu. „Trefil jsem se takhle na kříž do šibenice. Spoluhráči na tréninku se mi smějí, že střely končí v lese, teď mi tam ale jedna z deseti padla,“ usmíval se šťastný střelec, jehož trefa bude už vždy zapsaná jako ta, co vystřelila Milínu postup do divize. „Trefil se fakt hezky. Střela z dálky, mohl jsem pro to udělat víc, ale trefil se fakt pěkně,“ uznal gólman Tochovic.

Jeník sestřelil hattrickem i Votice. Poslední tým odjel s debaklem

Milín vstřelil na půdě nejbližšího rivala ještě jednu branku, kterou ale rozhodčí signalizovaným ofsajdem odmítli uznat. „Gól, který nebyl uznaný kvůli ofsajdu, ale i kapitán domácího celku říkal, že měl platit,“ řekl Malý. Jak se později ukázalo, jednalo se o jedinou chybu zápasu. Jinak si aktéři utkání včetně domácího předsedy Ladislava Černého pochvalovali výkon rozhodčích. Nicméně i bez uznané branky si ale lídr krajského přeboru došel pro kýžené tři body a na hřišti mohl začít slavit postup do divize.

Tochovice, které se nachází ve středu tabulky, ale odehrály slušný zápas. Jako jeden z mála týmů krajského přeboru dokázal zatlačit Milín před jeho branku, ač nakonec tomu chyběla gólová tečka. „Jsou sice uprostřed tabulky, za mě ale jeden z nejfotbalovějších týmů. Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání,“ dodal kredit soupeři Kvída.

„Věděli jsme o kvalitě Milína. Odehráli jsme dobré utkání pro diváky i pro nás. Chtěli jsme jim ukázat, co umíme. Předvedli jsme dobrý zápas, ale chtěli jsme víc. Vyhráli u nás, což jsme nechtěli, ale přeju jim jen to nejlepší. Kvalitu mají. Jsem zvědav, jak se budou prezentovat v divizi,“ komentoval Harásek.

Obrazem: Duel Příbrami s Brnem ozdobila fanzona, aspoň někde byla radost

„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli a sezonu “ukončili“. Můžeme se teď dát dohromady, odpočinout si a dát se dohromady. Hodně lidí bylo zranění, někteří hráli ještě brzo a další něco doléčují,“ ulevil si Malý. On i předseda klubu Miroslav Obdržal už dopředu avizovali, že když bude mít Milín už jistý postup, tak ve zbývajících utkáních dostanou více prostoru hráči širšího kádru.

Lídr navíc může slavit i první místo. Musel by totiž všechno prohrát a Poříčany bodovat naplno, navíc ještě ve vzájemném zápase zvítězit o šest a více branek. Větší pravděpodobnost na úspěch měli Avengers ve slavném blockbusteru Endgame proti záporákovi Thanosovi.

Tochovice – Milín 0:1 (0:1)

Branky: 37. Kvída. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Jarolímek – Blížil, Soukup. Diváci: 350.

Tochovice: Harásek – Mourek, Jendruščák, Maršík (81. Hájek), Jurica, Benda – Čížek, Šimůnek – Markvart (84. Tuháček), Krotký (74. Ivaník), Matoušek.

Milín: Štěch – Mezera, Mazuch, Dolejš, Kvída – Soldát, Pohořálek (56. Šedivý), Kunc (79. Zákoucký), Šilhavý (90. Bican), Rom – Gabriel.