O postupujících ve fotbalových I. B třídách ve skupině D a E je rozhodnuto, stále se ale je bojuje na opačných pólech obou tabulek. Tým na hraně z Rožmitálu zabral a doma přejel Neumětely. Obrovské překvapení se odehrálo v Jincích na úkor béčka Dobříše. Sedlec-Prčice už je jednou nohou ve vyšší soutěži. Stačí mu uhrát o bod víc než druhé Jevany.

Dobříš B doma překvapivě prohrála v Jincích. | Foto: Ondřej Jícha

Největší šok 26. kola přišel v Jincích. Poslední tým tabulky v divoké přestřelce porazil Cerhovice a nyní si připsal druhou výhru v řadě, když doma zaskočil Dobříš. Hosté dokázali ještě na vedoucí gól soupeře zareagovat, ovšem na další dva zásahy už odpověď nenašli. „Zaslouženě jsme prohráli. Hráli jsme špatně. Jince dobře bojovaly a chtěly vyhrát víc než my. První půle byla z naší strany docela dobrá, druhá špatná. Malá touha po vítězství od nás. Porážku jsem kousal dlouho. Na některé hráče jsem byl fakt ostrý,“ přiznal dobříšský Martin Liška.

Také Rožmitál se na domácí půdě vzepřel. Pokud chtěl pomýšlet na záchranu, tak musel předposlední Neumětely porazit, což se mu s přehledem po výhře 4:0 povedlo. „Jednoznačně jsme byli od začátku lepší. Byla otázka, kdy padne první gól a od začátku byl zápas v naší režii,“ řekl trenér Zdeněk Míka. Pod Třemšínem ale ještě vyhráno nemají. Díky vítězství se dotáhli jen na Loděnici. „Ještě bychom potřebovali urvat tak čtyři body,“ uvědomoval si kouč, který přišel vypomoci ze Spartaku.

Poslední krok zbývá udělat Sedlci-Prčici, aby se po roce vrátil zpět do I. A třídy. V Teplšýovicích promarnil začátek a prohrával 0:2. Skóre se mu ale povedlo parádní otočit a díky výhře 3:2 je hodně blízko návratu. V posledních třech kolech mu stačí udělat o bod víc než Jevany, případně jednou zvítězit.

„První poločas jsme si zahrávali, vůbec nám nevyšel. Pak jsme ale dali gól a chytli jsme se. Od té doby jsme domácí téměř k ničemu nepustili. V závěru jsme si vysloužili penaltu a pak následně utkání otočili,“ řekl kapitán Marián Prchlík.

Vysoko hraje i Nová Ves pod Pleší, která ale nyní jen remizovala v Jílovém. I bod je ale pro ně hodně cenný. „Soupeř byl lepší. Kdybych měl utkání rozložit na poločasy, tak v první půli jsme dali gól na 0:1 z velké dálky. Pak jsme měli dvě pološance, které jsme neproměnili a od té doby převzali taktovku domácí. Dohrávali jsme polozranění, takže bod jsme brali všemi deseti,“ uvedl Michal Held.

Nová Ves ale může stále pomýšlet na posun tabulkou vpřed a klidně skončit i za jasně vedoucími Psáry „Reálné to je. Když se podíváme na los, tak ze všech týmů okolo ho máme nejjednodušší. Vzhledem k tomu, jaký ho mají, tak by se druhé místo uhrát dalo,“ uvažoval vicemistr světa do 20 let z roku 2007. V posledním utkání prohrálo béčko Sedlčan v Jevanech. Sice během minuty srovnalo dvěma góly na 2:2, domácí však v závěru rovněž dvakrát udeřili a vzali si výhru zpět.