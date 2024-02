Dobříš nabírá kondici v Nových Hutí. Překvapují mladíci Diviš a Nevosad

Fotbalisté Dobříše mají tento týden volno co se týče přípravných zápasů. Makají ale dál na tradičním soustředění na Šumavě v Nových Hutích, kde od středy do neděle pracují především na fyzické kondici. Trenér Jiří Rychlík chce vyladit i taktické věci. V týmu účastníka krajského přeboru se začínají objevovat i přísliby do budoucna. Slibně se jeví mladíci Diviš a Nevosad.

Fotbalisté Dobříše absolvovali soustředění na Šumavě. | Foto: Jan Soukup

„Pořádně dobijeme baterky, sedneme si a probereme věci, které se nám nezdají,“ nastiňuje kouč Dobříše část hlavní náplně aktuálně probíhajícího soustředění. „Jsem připravený na spoustu věcí odpovědět, ať už starší nebo mladší hráči se pořád na něco ptají. Lepší než mlčet a vše vysvětlím, co a jak,“ dodává Rychlík vzápětí. Dobříš završila anglický týden v přípravě remízou s Katovicemi Tým Dobříše je v Nových Hutích od středy do neděle a kouč si pochvaluje, že je na dobré cestě. I letos je soustředění zaměřené primárně na kondici a v hodně přátelském duchu. „Mrzí mě, že není sníh. Loni jsme v něm makali,“ posteskl si 46letý trenér. Tomu se v dosavadním průběhu zimní přípravy jeví i mladíci a stále ještě teenageři Vojtěch Diviš a brankář Matyáš Nevosad. Zejména 19letý gólman si čím dál tím víc hlasitě říká o místo v bráně. „Byl jsem z něj mile překvapený. Když jsme hráli na podzim, tak nám vychytal první výhru. Vkládám do něj naději. Doufám, že až si článek přečte, takže se nezmění, ale o to se postarám,“ zdůrazňuje Rychlík. Záchrana přeboru jarním cílem Dobříše. Rychlík: Nechci otáčet zápasy, ale vést Zkušený matador Radim Weber by už rád přepustil místo mezi třemi tyčemi svým nástupcům a Nevosad se jeví jako příslib do budoucna. „Jsem rád, že se i po zranění kolene do toho dostal zpátky. Teď je na nás, abychom mu udrželi hlavu, kde má mít a nezačal lítat někde v oblacích,“ říká na jeho adresu dobříšský kouč.

