Začali špatně, o to veselejší ale měli konec. Hráči Dobříše museli doma otáčet zápas s vítězem poháru Středočeského krajského fotbalového svazu z Průhonic. Inkasovali už v šesté minutě, pak se ale rozjeli k obratu. O vítězný gól se postaral kapitán Talůžek, definitivní pojistku přidal následně navrátilec po zranění Junek.

Fotbalisté Dobříše. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Fotbalisté Dobříše si mohou oddechnout, protože v duelu s Průhonicemi, ukončili sérii špatných výsledků, kterými vyvrcholilo jejich vypadnutí z poháru. I tentokrát začali mizerně, když se hosté hned zkraje zápasu ujali vedení, avšak se jim podařilo do přestávky vyrovnat, což se posléze ukázalo jako stěžejní.

Hosté z Průhonic měli lepší vstup i do druhé půle, avšak tentokrát jejich tlak přinesl pouze velkou šanci, kdy domácí museli odkopávat míč z brankové čáry. Následně Dobříš vystřídala. Do zápasu se zapojil Junek, který nastoupil poprvé od jeho zranění v prvním kole na půdě Chlumce. I s ním na trávníku se domácí dostali do vedení, když se prosadil Junek čtvrt hodiny před koncem. Navrátilec a náhradník z lavičky následně přidal v nastavení definitivní pojistku.

„Jsem rád, že jsme vyhráli, i když začátek zápasu i přes dvě slibné příležitosti vyšel soupeři a šel v šesté minutě do vedení. Pracovali jsme dále a přišlo zasloužené vyrovnání do poločasu. Soupeř nás druhý poločas patnáct minut do ničeho nepustil, měl i velikánskou šanci, kdy jsme vykonávali z prázdné branky. Pak už zbytek zápasu patřil nám a zaslouženě jsme vyhráli. Rád bych pochválil celý tým za nasazení a pracovitost. Což přineslo body,“ řekl trenér Dobříše Jiří Rychlík.

Dobříš – Průhonice 3:1 (1:1)

Branky: 31. Pokorný, 75. Talůžek. 90+3. Junek – 6. Štěpnička. ŽK: 3:0. Rozhodčí: Chovanec – Louda, Kuba. Diváci: 160.

Dobříš: Nevosad – Procházka, Pokorný, Talůžek, Puchmajer, Janda (74. Šrain), Boudník (68. Junek), Petrlík, Machač, Forejt, Havlík.