Návrat Mnichova Hradiště do krajského přeboru po šesti letech sledovala přímo na stadionu 130 diváků. A domů mohli po výhře 2:1 nad Dobříší odcházet spokojení.

„Šlo o první zápas doma v nové soutěži, takže jsem z toho měl trošku respekt. Přeci jen jsme nevěděli co čekat od soupeře z přeboru. Ale my jsme do prvního poločasu vlétli a odehráli jsme ho jednoznačně v náš prospěch,“ řekl k zápasu domácí kouč Aleš Kohout.

Na druhé straně Dobříš se musela obejít bez šesti hráčů základní sestavy a do hry tak museli i dorostenci. Kouč Lubomír Pružina si ale výkony mladíků pochvaloval, zejména pak od Forejta s Havlíkem. Ve Výborném světle se dál představili Pokorný či brankář Vašák.

Domácí šli do vedení v 19. minutě, kdy proměnil nařízenou penaltu po faulu hostujícího Junka na Vegrichta Martin Sabol. Ještě do přestávky bylo v Hradišti ještě veseleji, když ve 33. minutě zvýšil na 2:0 pro domácí barvy Michal Geissler. „První branka byla po naší chybě a hloupé penaltě. U druhé jsem zase byli nedůrazní,“ komentoval obě trefy soupeře Pružina.

Jeho svěřenci ale stačili ještě zápas zdramatizovat, když po šesti minutách druhého poločasu snížil na kontakt jediné branky Janda. Další branka už ale pod zámkem nepadla, a Hradiště si tak osladilo návrat mezi krajskou elitu třemi body.

„Škoda, že jsme nedali ještě další šance, které jsme měli, naopak jsme sami inkasovali. I za stavu 2:1 jsme mohli zápas definitivně rozhodnout po šancích Nohýnka nebo Rakouského. Ale nakonec jsme byli rádi, že Vrána v závěru chytil dvě tutovky hostů,“ dodal Kohout. „Chybělo nám šest lidí. Na tak omlazený tým byl velmi solidní a mohli jsme vyhrát,“ mrzelo Pružinu zahozené dvě šance v podání Talůžka a Puchmajera.

Mnichovohradišťský SK - MFK Dobříš 2:1 (2:0)

Branky: 19. Sabol, 33. Geissler – 51. Janda. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Nehasil – Kubečka, Kurka. Diváci: 130.

Dobříš: Vašák – Pokorný, Talůžek, Puchmajer, Šrain, Junek (78. Junek), Janda, Petrlík (46. Liška), Forejt, Boudník (69. Čihák), Havlík.