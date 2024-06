Výsledek 6:2 pro Dobříš vypadá jednoznačně. Klíčové momenty ale přišly až v závěru prvního poločasu. Do té doby se hrálo hodně nervózně na obou stranách. „Když jsem viděl prvních 35 minut, tak jsem na hráčích viděl, že mají obavy. Když o něco jde, tak se nám úplně nedaří. Pomohly nám dva rychlé góly ke konci prvního poločasu,“ přiznal kouč domácího celku.

V závěru prvního poločasu ale Dobříš dvakrát udeřila po rohových kopech a nesla si do šaten slibný dvoubrankový náskok. „Domácí se uklidnili. Do té doby byli nervózní. Zápas jinak nebyl moc hezký. Drželi jsme míč vzadu a oi nás nenapadali. Bohužel jsme je pustili do vedení. Na Dobříši bylo vidět, že musela a uvědomovala si, že když vyhraje, tak se zachrání, což se potvrdilo porážkou Mnichova Hradiště. Nám tam napadalo všechno, co domácí měli,“ mínil trenér Sedlčan Vlastimil Zelenka.

Hosté inkasovali po standardních situaci celkem třikrát, když se domácí trefili ještě jednou i ve druhém poločase. Za stavu 2:1 navíc zachránil Dobříš fantastickým zákrokem Vašák. Domácí pak udeřili potřetí a zápas si pohlídali.

„Za stavu 3:1 už bylo utkání v naší moci, a když jsem viděl, jak si hráči narazili kolem soupeře a šli do brejků, tak to bylo o té odvážnosti. Přisuzuji to k tomu, že jsme měli obavy a strach z toho výsledku,“ přemítal Rychlík. „U nás tam nebyl nikdo, kdo by za nepříznivého stavu nás pozvedl a trošku a zbláznil, abychom domácím ještě zavařili. V posledních deseti minutách, kdy jsme hru otevřeli, tak nám dali ještě dva góly,“ doplnil Zelenka. Dobříš tak vyhrála 6:2 a kolo před koncem má na třinácté pozici bezpečný náskok před Mnichovo Hradištěm a Kutnou Horou.

Dobříš – Sedlčany 6:2 (2:0)

Branky: 42. a 59. Puchmajer, 84. a 90+2. Petrlík, 44. Talůžek, 64. Procházka – 51. Štemberk, 65. Repetný. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Nehasil – P. Kubečka, M. Kubečka. Diváci: 300.

Dobříš: Vašák (90. Lohr) – Procházka, Pokorný, Talůžek, Puchmajer, J. Šrain, Junek, Janda (68. Liška), Boudník (70. Petrlík), Machač, V. Šrain.

Sedlčany: Dřevojan – Plesl, Krůta, Brotánek (62. Novotný), Repetný – Kouklík (77. Krotil), Kdolský, Říha, Sirotek – Štemberk, Habart (54. Hanuš)