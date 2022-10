Podle vašeho výkonu jste se museli zaměřit na obranu, abyste neopakovali výkon s Povltavskou …

Přesně! Trenéři nám říkali, i před zápasem, že musíme stát v nějakém postavení, které nám říkají. Beci být u sebe a mluvit na sebe. Hlavně jsme byli málo důrazní a my ho potřebujeme, protože bez něj nedokážeme hrát.

Jak se vůbec hrálo s kapitánskou páskou?

Úplně stejně. Akorát rozhodčí se se mnou jinak bavili. Oni ke mně trošku líp koukali, co jsem jim říkal. Mám bojovnost a doufám, že se na to kluci koukají.

Co s člověkem udělá kapitánská páska?

Se mnou nic. Jsem ale za ní rád.

Video, Foto: Dobříš v zamračeném zápase přetlačila Tuchlovice

Nejednalo se ale o jedinou novinku týmu. Na Tuchlovice jste vyrukovali i s novým trenérem. Co přinesl?

Myslím, že nám pomůže, protože se jedná o zkušeného trenéra. Hned nám měl, co říct a myslím si, že řekl vše správně. Jsem rád přišel.

V čem se změna nejvíc projevila?

Nevím, jestli se projevila hned teď. To by byl zázrak, že by přišel a hned jsme vyhráli. Má nám ale co říct, má zkušenosti, umí je podat.

Co například?

Souboj. Jak má člověk podstoupit hned ten první, jak si nahrát, že má mluvit, jít do hlavičkového souboje do těla a tak dále.

Říká se, že nové koště dobře mete, takže zametá výborně?

Zametá zatím výborně, ale nevím, jestli to je novým koštětem. Nechci hanit stávajícího kouče, který tam je od začátku sezonu. Teprve se uvidí.

Co říkáte na to, že si o první dobříšský gól museli diváci zakřičet?

Myslím si, že to byla náhoda. Soupeř hodně nakopával balóny. Od dvacáté minuty jsme k tomu přistoupili tak, aby je nekopal tak často, nebo tak přesně. Myslím, že hře to pomohlo.

Byl zápas Tuchlovicemi o tom, kdo dá první gól?

V tomto utkání si myslím, že ano. Nakopl nás. Tuchlovice ale byly výborný, zkušený tým. Hráli jsme přitom s horšími a prohráli jsme.

Hráli jste bez Talůžka, Jandy a dalších opor. Jak se jevil váš tým?

O to víc jsme bojovali. Jak na hřišti chyběli zkušení frajeři, tak mladí se víc hecli a snažili se trošku bojovat. Tak to ale bude.