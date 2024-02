Fotbalisté Dobříše mají za sebou ostrý start v rámci zimní přípravy. Duelem s Katovicemi uzavřeli anglický týden a s divizním soupeřem remizovali 2:2, ač dvakrát vedli. Svěřenci Jiřího Rychlíka přišli o vedení až v závěru zápasu. Nyní je od středy do neděle čeká soustředění v Nových Hutích na Šumavě, kde se budou věnovat převážně kondici.

Ilustrační foto z přípravy Dobříše. | Foto: Deník/Ondřej Jícha

Dobříšští otočili duel s rezervou Admiry na konečných 3:2. V I. A třídě působící Podlesí porazili 3:0. Na závěr ostrého týdne přišla nakonec remíza 1:1 s divizními Katovicemi. „Byly hodně dobrý soupeř. Z těch utkání, co jsme hráli, nejlepší. Po právu je v divizi. Má svou kvalitu,“ podotkl trenér Jiří Rychlík. Jeho svěřenci se favorita nezalekli. Dvakrát proti němu vedli, ale v obou případech ztratili vedení. Poprvé tomu tak bylo hned po otevření skóre, kdy hosté srovnali nádhernou ranou z 25 metrů přímo do růžku. „Nevinil bych kluky, že udělali nějakou hrubku,“ poznamenal kouč domácího celku.

Na umělém trávníku v Dobříši se hrál zápas nahoru dolu. Domácí si ještě do přestávky vzali vedení zpět a dlouho ho drželi. Dvacet minut před koncem ale Rychlík vystřídal šestici hráčů a hosté se dostali do velkého tlaku, ze kterého nakonec v závěru vytěžili vyrovnávací trefu. „Mrzí mě, že jsme neudrželi vedení. Dostali jsme hloupý gól v závěru, kdy se hosté prosadili šancí z lajny trefou na zadní tyč do prázdné brány. V šatně jsme si tohle vyříkali. V sezoně by nás něco podobného stálo body,“ uvědomoval si Rychlík.

Nekompletní Milín ve vichru narazil na mladíky z Hořovic, rozhodl zkušený Mareš

Šestačtyřicetiletý kouč nakonec remízu přijal, i když víc by byl spokojený s výhrou. „Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Podobně těžké zápasy potřebujeme hrát. Mrzí mě, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce. Zápasy musíme vyhrávat. Vzadu jsou zkušení hráči a měli bychom vedení udržet,“ řekl Rychlík.

S konečnou remízou byl spokojen i jeho protějšek Lubomír Vašica. „Je dobře, že jsme mohli utkání mohli. Šli jsme to toho z plné přípravy a utkání splnilo účel, které mělo. Hráči nastoupili s chutí, bylo vidět, že jsou již na hru natěšení. Hráli jsme s kvalitním soupeřem, takže jsem na první zápas spokojen,“ shrnul utkání katovický trenér Lubomír Vašica.

Mladé pušky vyzrály na zkoušku systémů. Dobříš doma přehrála Podlesí

Dobříš si teď dá od přípravných utkání pauzu. Počínaje středečním večerem jí startuje zimní soustředění v Nových Hutích na Šumavě na Prachaticku, kde se bude tým koncentrovat zejména na kondiční stránku. Z něj se pak vrací v neděli dopoledne. Další přípravný duel sehraje 17. února v Praze.

Dobříš – Katovice 2:2 (2:1)

Branky: Junek, Machač - Čibera a Uher