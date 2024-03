Utkání se povedlo hlavně Davidovi Pokornému, který se trefil hned čtyřikrát, z toho se v polovině případů trefil hlavou. „Ostatní si z něj dělali legraci, protože to je sváteční střelec,“ pousmál se Rychlík. Za domácí se ještě trefili Procházka a Janda a Dobříš vyhrála generálku jednoznačně 6:0.

Nová Ves pod Pleší ovládla anketu, přetlačila Velkou Lečici. Dál jdou i Borotice

„Šest gólů jsme dali na začátku sezony Kutné Hoře a zbytek podzimu se nám pak nevydařil. Až se úplně děsím, jak jsme přípravu zvládli. Vždy říkám, že Sparta jeden rok zvládla všechny zápasy před sezonou a pak hned v prvním kole padla. Pro nás zdvižený ukazováček, abychom se neuspokojili a nemysleli si, že to půjde samo,“ komentoval Rychlík.

Dobříši se tak povedla zimní příprava, teď by ráda, aby se hra i výsledky projevili i v sezoně. Do jara půjde z patnácté pozice a musí se vyškrábat výš. „Hráči vypadají dobře. Co jsme si převzali před přípravou, tak to plníme. Teď už je to jenom o to, abychom zvládli mistrovská utkání. Teď uvidíme, jak se nám zadaří za týden. Jsem ale přesvědčen, že do jara vstoupíme dobře,“ uzavřel Rychlík. Jako první prověří jeho svěřence Chlumec, který v zimě posílil. Hrát se bude v sobotu od 14:30.