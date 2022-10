Od úvodního hvizdu byli ale více na balónu hosté a tak zpočátku vše vypadalo, že Doksy mohou na vendetu zapomenout. Hosté lépe kombinovali a často hledali navrátilce do sestavy Miroslava Slepičku. Na kapitánovi Spartaku ale byl znát výpadek, když chyběl ve třech zápasech a míče mu po celý zápas ve finální fázi odskakovaly, i když se ocitl sám před mladým domácím gólem Švarcem.

Na druhé straně se vyznamenal i Bohuslav, když reflexivně nohou vychytal tutovku Galbavého. Příbramští sice přežili úvodní varování Doks, následně ale přeci jen inkasovali. Po jasném faulu se k penaltě postavil Galbavý a přízemní střelou otevřel skóre. Měl ale i štěstí, proto brankář Spartaku šel sice na druhou stranu, ale míč mu proletěl těsně vedle nohy.

I po inkasované brance měl více ze hry Spartak, jenomže zahazoval jednu šanci za druhou. Pavlišta měl několik slibných krosových střel ke vzdálenější tyči, Švarc ale vždy perfektně zareagoval. V závěru první půle přišel zřejmě rozhodující moment celého utkání. Rychlý útok domácích zakončil skluzem na zadní tyči Nesládek a zajistil Doksům dvoubrankové vedení.

„Už asi v pátém z devíti zápasů jsme dostali gól do šatny, takže nevím, kde je chyba, ale to nás vůbec nenakopne. V kabině si sice něco řekneme, ale soupeř jde do druhé půle s tím, že nám dal gól,“ štvalo Jonáše Pavlištu z řad hostů. „Každý tým, když dostane gól do šatny těsně před koncem půle, tak ho to srazí. Pro nás velká výhoda, že jsme šli do druhého poločasu s gólem navíc a byli jsme na koni,“ dodal na druhé straně domácí hrdina Aleš Nesládek.

Završil hattrick

Hned po změně stran mohl Chýla vrátit Spartak do zápasu. Sotva se dostal na hřiště, tak se ocitl ve velké šanci, nicméně selhal a následně si už domácí zápas pohlídali. „Občas nevyužíváme šance. Proti Doksům jsme si je taky vytvořili. Jsme výborní do toho předfinále, koncovka už nám ale pokulhává. Soupeř měl maximálně pět šancí, z toho ale čtyřikrát dal gól. Bohužel fotbal se hraje na na ně a pro nás zápas dopadl 0:4,“ zhodnotil Pavlišta.

Nesládek totiž přidal po změně stran ještě další dva góly a zkompletoval hattrick. Doksům se tak podařilo splnit předzápasový cíl a vrátil Spartaku co proto, ačkoliv více ze hry měl a s míčem hrál jejich soupeř. „V tomhle zápase se to konečně přeneslo na naší stranu, protože v těch předchozích jsme byli víc na balónu my. I šancí jsme měli dost, ale nepadly nám tam. Tentokrát se nám to povedlo a jsme za to rádi,“ usmíval se Nesládek.

Doksy tak zvládly souboj nováčků a v souboji ze dna tabulky jednoznačně uspěly. Spartak navíc přeskočily v tabulce a stlačily ho pod sebe na předposlední patnáctou pozici. „Sezona je ale ještě dlouhá a dokážeme s tím ještě něco udělat. Body potřebujeme sbírat. S takovými soupeři obzvlášť, ale věřím, že je pak doma sekneme,“ prohlásil Pavlišta a myslel už přitom na jarní odvetu.

Doksy – Spartak Příbram 4:0 (2:0)

Branky: 45., 69. a 85. Nesládek, 25. Galbavý (p). ŽK: 1:2. Rozhodčí: Novotný – Šob, Kánská. Diváci: 150.

Doksy: Švarc – Havelka (46. Kostka), Samek, Černý, Pešička (88. Prošek), Větrovec (62. Fišer), Neumann, Čampulka (68. Škvára), Chaloupka, Nesládek, Galbavý (85. Stuchlý).

Spartak Příbram: Bohuslav – Slepička, Hušek, Češka (37. Vochoska), Morav, Pavlišta (71. Spousta), Vošmik, Kadlec, Hančár, Kuba, Hořešovský (46. Chýla).