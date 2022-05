Zápasy Podlesí se Spartakem nejsou pouze duely dvou příbramských celků, ale proti sobě se staví i bratranci, rodina, vlastní krev. Jak tohle vnímáte? Jakub : Do posledního souboje jsem nemohl zasáhnout. Sledoval jsem ho pouze z lavičky. Vždy je to vyhecované. Pošťuchujeme se několik dnů před zápasem, ať při rodinných sešlostech nebo kdekoliv jinde. Neříkám, že rodina jde ve fotbale stranou ale na hřišti úplně nerozlišuji, jestli tam je bratranec, bratr nebo kdokoliv jiný. Zápas to neovlivňuje. Popichování je na místě. Těch derby máme za sebou několik. Navíc jsem přelétavý. Chvilku jsem hrál v Podlesí, takže jsem si to vyzkoušel i z té druhé strany, pak jsem se vrátil na Spartak. Souboje jsou vyhecované a asi by to tak mělo být. Daniel : Rodinný souboj dodá jenom třešničku na dortu. V téhle soutěži asi větší derby není, než my a Podlesí. Ondřej: Bylo to vidět. Asi to bylo dané tím, že den před zápasem hrály i Tochovice a víceméně všechny týmy měly odehráno. I kvůli tomu přišlo tolik lidí. Když jsme hráli na Spartaku, tak dorazilo přes tři stovky lidí a za to jim děkuji, protože je super hrát před tolika lidmi a že přijdou podpořit týmy, kterým fandí. Je to krásný pocit, a když hrajeme proti sobě tak nevěřím tomu, že bychom nějakým způsobem do sebe zajížděli a přesáhlo by to nějaké hranice, avšak do každého souboje jdu stejně a je mi jedno, kdo je na druhé straně. Po zápase si podáme ruku a život jde dál. Fotbal hrajeme pro zábavu. Zákeřnosti mezi námi nejsou. Máme se rádi Jakub : Když jsme hráli minulý rok na podzim, tak zápas byl hodně vyhecovaný. Pršelo a nakonec jsme se navzájem uklidňovali. Takže se můžeme hecovat, na hřišti ale pak i uklidnit a podpořit.

Do jaké míry při vašich vzájemných zápasech platí pravidlo, že neznám bratra, ve vašem případě bratrance?

Jakub: Bereme se jako normální soupeři a tak to je. Víme o sobě, víme že člen rodiny je na druhé straně. Když vyhrajeme, tak to budeme dávat druhému sežrat a na hřišti se jedná o běžného soupeře.

Nyní hrajete proti sobě. Je nějaká šance, že byste se všichni setkali v jednom dresu?

Ondřej: Určitě ne! Prožil jsem si tam svoje a jsem v Podlesí nadmíru spokojený. Rozhodně nic měnit nepotřebuji. Neříkám, že si to tam půjdu ve čtyřiceti letech dokopat. Třeba jo, třeba v jiném týmu, než bychom všichni čekali. Je to ve hvězdách.

Kde se stalo, že jste se takhle rozdělili?

Jakub: Byli jsme rozházení už od začátku. Já jsem začínal na FK Příbram, brácha na Spartaku, pak FKáčku taky. Následně jsem odešel ve starších žácích na Spartak. Nějak jsme se tam potkali, ale ne všichni v jednu chvíli. Nikdy to nedopadlo tak, že bychom se spojili a zahráli si všichni tři spolu.

Ondřej: Vždycky to bylo tak, že Dan byl v mladší a nebyl v A-týmu. S Jakubem jsme si zahráli. Když Dan šel mezi muže, tak jsem zrovna odcházel. Vždycky to bylo rozházené tak, že se nám nepodařilo hrát v jednom týmu.

Daniel: Vždy nám chyběl kousek skládačky.

Ondřej: Vždy to bylo dva ano, jeden ne. S Kubou jsem si zahrál jak na Spartaku, tak v Podlesí. S Danem jsem si ještě nezahrál, což bych určitě taky chtěl.

FOTO: Špatný vstup do čtvrtfinále. Příbram dostala od Brna šest gólů

Neláká vás to si někdy zahrát spolu v oficiálním zápase?

Jakub: Láká! Bylo by to zajímavé a byla by to ta pověstná třešnička na zápase. Je to asi o osudu. Jako jsem netušil, že si zahraji sezonu a půl v Podlesí a potkáme se tady. Není všem dnům konec. Ještě nějaký ten pátek budeme hrát fotbal všichni a je to otevřené. Bylo by to fajn si společně kopnout, když už jsme všichni tři nějakým způsobem vtaženi do fotbalového světa.

Co na vaše souboje říkají další členové rodiny doma?

Jakub: Jsou rádi, že hrajeme fotbal. Děláme něco, co nás baví. Oni se na nás rádi chodí dívat. Děda tady byl, táta trénuje. Rodina nás v tom podporuje.

Daniel: Není to tak že by nás dva, nebo Ondru nemá rád za to, že někdo hraje jinde.

Ondřej: Den před zápasem jsme spolu seděli. Popichování proběhlo a to bylo tak všechno.

Slyšel jsem, že jste prý měl dostat do jídla projímadlo. Opravdu?

Ondřej: Sním všechno, ale to je pošťuchování, které od nich beru. Ať by to dopadlo tak či onak, tak si řekneme, že zápas byl dobrý a vyhráli jsme. To samé by udělali oni. Zaplať Pánu bohu dopadl zápas remízou (směje se).

Jakub: Za prvé jsem ho nestihl sehnat …

Daniel: A za druhé, Ondra stihl všechno sníst dřív, než jsme ho tam stihli dát.

Když synovec stojí na druhé straně. Několikrát jsem ho lákal k nám, říká Drašnar

Kdo z vás vychází častěji jako vítěz v těchto rodinných derby?

Ondřej: Těžko říct. Pokaždé to bylo jinak.

Jakub: Pokud se nepletu, tak se v derby potkáváme teprve krátce. Myslím, že proběhly čtyři?

Ondřej: Dvě jsme vyhráli my

Jakub: Pak jsme vyhráli jednou na penalty, teď remíza. Zatím to je pro Podlesí 2-1-1.

Jakube vy jste z vás tří nejstarší. Prošlapával jste oběma mladším hráčům cestu, jak to v případě starších sourozenců bývá?

Jakub: Neřekl bych, že prošlapával, ale jak s jedním, tak s druhým jsme od malička kopali do míče, ať už před barákem v Příbrami nebo na chalupě, kam jsme společně jezdili. Vždy jsem si dělal srandu, že oni dva jsou oba lepší než já díky tomu, že jsem si s nimi odmalička kopal (směje se). Takže se plácám po ramenou.

Vážně?

Jakub: Není to moje zásluha, s oběma jsme si ale odmalička s míčem kopali a potkávali jsme se na hřištích. Fotbal nás provázel celým životem. Ať už na turnajích mimo oficiální soutěže nebo při mistrovských zápasech.

Když se setkáte na turnaji. Jak si všichni sednete v jednom týmu?

Ondřej: Je to divné, ale každý jsme jiný typ, takže si nějakým způsobem sedneme. Kuba je takový průbojný, silový. Dan má teď konečně trošku výškovou převahu (směje se).

Jakub: A Ondry jsou technické dovednosti.

Ondřej: Díky futsalu a dalším sportům.

Jakub: Síla, rychlost, technika. Jsme prototyp do každého týmu.

Ondřej, Dan: Škoda, že ne v jednom (smějí se).

Hádám, že se mezi sebou bavíte o fotbale. Co na to říkají například vaše přítelkyně?

Jakub: V sobotu jsme měli shodou okolností oslavu narozenin. Je pravda, že větší část jsme prokecali o fotbale (směje se). Co si ale našly, to mají. Věděly, do čeho jdou.

Ondřej: Všechny tři nás podporují, takže si myslím, že když jsme takhle tři spolu, tak nás chápou. Doma se samozřejmě musíme mírnit.

Jakub: Tam už řešíme, jestli se nám na fotbal chce koukat nebo ne. Většinou ne (směje se).

FOTO: Souboj velkých rivalů skončil smírně. Podlesí i Spartak braly po bodu

Chodíte se podívat na sebe navzájem?

Ondřej: Nějakým způsobem se chodíme na sebe koukat. Každý hrajeme za jiný tým. Oni se podporovat budou, já se půjdu koukat na fotbal. Fandím jim a vždy jim budu přát, aby hráli dobře a fotbal je bavil.

Takže když nyní Spartak sahá po kraji?

Ondřej: Tak jim přeji! Jestli na něj mají, tak jim ho přeju.

Nastal někdy moment, kdybyste se kvůli fotbalu pohádali?

Ondřej: Pamatuji si na jeden. S Kubou jsme šli do jednoho souboje. Pak mě vezl ještě domů, tak mi řekl akorát čau. Třísknul jsem s dveřmi a šel jsem domů naštvaný. Další trénink zase dobrý. Jsou to emoce a my jsme oba trošku nerváci.

Jakub: Oba jsme takové povahy, že se strašně rychlé zboucháme na první dobrou, něco jako Tomáš Řepka. Další trénink už vše bylo ale pryč.

A Dan?

Daniel: Já do vznětlivosti teprve dorůstám. Ani s jedním nijak nevyjel do vlasů. Nebyl důvod.

Odkud máte vznětlivost?

Jakub: Asi se shodneme, že strany obou otců Drašnarů

Daniel: Někde v genech ji máme zabudovanou.

Ondřej: Věkem jde níž. Teď už to není takové. Že bych po každém souboji vyjel, tak už to taky není.