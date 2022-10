Jeho zraněním byl zápas ovlivněný nejvíce. „Hráči to v hlavách měli. Soupeř i za nepříznivého stavu hrál pořád nahoře. Nechci snižovat jeho kvalitu, protože pořád hrál na tři útočníky, kteří byli hodně nebezpeční,“ řekl trenér Tatranu Vlastimil Zelenka. Jeho svěřenci sice po odchodu Kdolského inkasovali, ale dokázali ještě dvakrát odpovědět a dopřáli si luxusní náskok 5:1.

Hosté sice dokázali snížit, ale třetí, poslední gól přidali až v závěru. Radačovský sice zkompletoval hattrick, ale všichni v hlavách mysleli hlavně na Kdolského. „Soupeř si góly zasloužil dát, ale relativně jsme utkání kontrolovali. Za stavu 5:1 opadla koncentrace a bylo vidět, že některé souboje byli vypuštěné, protože kluci to měli v hlavách. Když někomu plandá noha, není asi příjemný pohled,“ řekl Zelenka

Mnichovo Hradiště totiž vyrukoval se třemi útočníky vepředu, což dělalo Sedlčanům problémy. „Dost dlouho jsme se s tím museli srovnávat, protože v současném fotbale se podobným stylem moc nehraje. Hodně často vyplavali na obou stoperech jeden na jednoho, což bylo špatně. Oni se pořád snažili útočit. Hráli ve třech lidech nahoře. Měli tam docela šikovné hráče. Hrál se spíš útočný fotbal, než že by vládly obrany,“ podotkl kouč Sedlčan.

Zelenka si po zápase s Průhonicemi pochvaloval, že měl konečně dostatečně kvalitní lavičku. Nadšení mu ale vydrželo pouze dva zápasy. „Už budeme bojovat za se s počtem lidí a není to o tom, že by se všichni hned vrátili. Při špatné konstelaci, by to mohlo být klidně do konce podzimu. Bude to o mladých klucích, kteří dostanou šanci a budou muset ukázat, že mají na to hrát krajský přebor někde nahoře v tabulce,“ nastínil Zelenka.

Sedlčany – Mnichovo Hradiště 5:3 (4:1)

Branky: 3. a 45+2. Haas, 17. a 20. Habart, 48. Hanuš – 42., 50. a 88. Radačovský. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Garaja – Mrázek, Hlavnička. Diváci: 125.

Sedlčany: L. Dřevojan – Sosonovec, Krůta, Novotný – Kouklík (61. Hofman), Kdolský (29. Matoušek), Hanuš, Habart (29. Sochůrek), M. Sirotek (61. Repetný) – Haas (71. Plesl).