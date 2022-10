Jak Chlumec, tak Milín přitahovaly na sebe pozornost už v letní pauze, kdy do svých řad přivábily hráče z nejvyšších soutěží. Na straně domácí například Ondřej Šípek, v dresu soupeře zase bývalé trio z Příbrami Karel Soldát, Jan Kvída či Stanislav Gabriel. Radost z fotbalu kazil snad jen těžký, podmáčený a místy bahnitý terén, na kterém se fotbal moc hrát nedal.

„Věděli jsme, že v Chlumci nás nečeká nic lehkého. Do teď byl bez ztráty bodu. Víme, že v létě posílil o kvalitní hráče,“ konstatoval předseda Milína Miroslav Obdržal. „Říkal jsem hráčům a upozorňoval jsem je na kvalitu soupeře,“ kontroval na druhé straně trenér Zdeněk Staroba.

V souboji gigantů šesté nejvyšší soutěže se zpočátku hrál opatrný fotbal. Nikdo nechtěl udělat chybu, než domácí Ezeala Chimezie přestřelil bránu z bezprostřední blízkosti. Následně totiž přišel trest. Od Kvídy se přes Gabriela dostal míč k Lukáši Romovi, který v sedmnácté minutě otevřel skóre. První poločas nabídl hodně bojovný fotbal s jednou šancí na každé straně, víc nic.

Po změně stran se Milín chytře zatáhl a snažil se vycházet ze zajištěné obrany zezadu v bloku, což se mu dařilo. Okénka v defenzivě se přeci jen ale našla. Dobiáš měl dvě jasné tutovky. Poprvé minul z úhlu prázdnou bránu, následně ho pak vychytal brankář Poplštein, který udržel hostům vedení. „Myslím si, že jsme si zasloužili vyrovnat, ale nedali jsme to, co nám minule padalo,“ sdělil kouč domácího celku. Rozuzlení přišlo až v nastavení. Kdy po standardní situaci Chlumce utekl domácí obraně Václav Šilhavý a donesl míč až do prázdné branky. Milín tak uspěl na půdě dosud suverénního týmu 2:0.

„Body mají pro nás cenu zlata. Byli jsme rádi, že jsme tenhle zápas po všech stránkách zvládli. Jsem rád, že se nikdo nenechal vyloučit a hráči ustáli utkání i psychicky,“ těšilo Obdržala. „Myslím si, že se hrál nadprůměrný zápas. Střetla se dvě kvalitní mužstva. Milín předvedl velice solidní, konsolidovaný výkon. V takovém zápase se potřebujete dostat do vedení, což jsme se nedostali,“ řekl Staroba, který však dodal, že porážka pro něj překvapením není, jako spíš, že hosté už ztratili v sezoně čtyřikrát body, z toho třikrát prohráli.

Zápas měl nepříjemnou dohru v tomu, že došlo i na jakési vyřizování účtů. Kouč Staroba Deníku uvedl, že ho prý právě předseda Milína očastoval několika hanlivými výrazy. Následně ale pak došlo i na fyzický kontakt z druhé strany.

Chlumec – Milín 0:2 (0:1)

Branky: 17. Rom, 90+3. Šilhavý. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Pudil – Poklop, Volenec. Diváci: 80.

Chlumec: Pokorný – Řehák, Žáček, Reiter (42. Mařík), Vostárek, Ezeala, Dvořák, Šedivý, Šípek, Bábíček (46. Dobiáš). Nedvěd (79. Soukup).

Milín: Poplštein – Pastyrik, Rom, Šilhavý, Kvída, J. Obdržal – Soldát, Kunc, Pohořálek, Malý – Gabriel.