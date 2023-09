Na straně Tochovic byla znát série tří porážek v řadě, naopak Poříčí šlo do zápasu s tím, že dokázalo v minulých dvou zápasech přivést po bodu z Dobříše a především Milína, který zatím obralo jako jediný tým. Hosté se museli obejít bez trenéra Erika Šlechty, jenž si odpykává třízápasový trest po duelu v Poříčí. Místo něj koučoval Tochovice jako hlavní trenér Miroslav Slepička.

Ačkoliv utkání skončilo 1:4, tak oba týmy byly s předvedenou hrou spíš rozmrzelé. „Vůbec nám to nešlo už od začátku. Nehráli jsme svojí hru a dělali jsme chyby, po kterých jsme dostávali góly,“ řekl brankář domácího týmu Aleš Tlamicha. „Z naší strany nebyl náš výkon úplně fotbalový. Neskutečně jsme se ale rvali a díky tomu jsme vyhráli. Šancí jsme měli daleko víc, mohli jme dát víc gólů. Soupeř ale taky a jsem rád, že utkání dopadlo takhle,“ přidal se na druhé straně Josef Čížek.

Hostům zařídil vedení ve 34. minutě Adam Matoušek. Nicméně vše podstatné se odehrálo až v poslední třetině zápasu, kdy Sirotek zvyšoval na 2:0 pro Tochovice. „První gól byl hrozně důležitý. Pomůže nám, uklidní se, soupeř musí hru vytáhnout a my pák máme šance díky rychlým křídlům. Míče tam pak padají krásně,“ lebedil si Čížek.

Poříčí ještě dokázalo najít v sobě vzdor a snížit Milanem Matouškem na 1:2. V tu chvíli obraz hry vypadal, že by se domácím mohl podařit obrat, avšak gól na 1:3 Čížkem ve skluzu nasměroval utkání jasně ve prospěch Tochovic.

„Vypadalo to tak, měli jsme balón na noze. Hrubou chybou jsme soupeře nechali utéct do dvoubrankového náskoku a už jsme s tím nedokázali nic udělat,“ smutnil kapitán domácího celku Tlamicha. „Prvních dvacet minut bylo z naší strany hrozných. Vždy, když dostaneme gól, tak jdeme trošku do útlumu. Naštěstí jsme ale utkání zvládli,“ oddechl si Čížek.

V závěru zápasu přidal ještě tečovanou střelou čtvrtou branku Sirotek a hosté si tak odvezli vítězství 4:1 a tři body k tomu. „To už byl hřebíček do rakve. Tochovice byly určitě lepší v nasazení, celkově byly důraznější, měly odražené balóny,“ uznal Tlamicha.

Poříčí nad Sázavou - Tochovice 1:4 (0:1)

Branky: 68. M. Matoušek – 62. a 90. Sirotek, 34. A. Matoušek, 75. Čížek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Pejša – Zíka, Řičica. Diváci: 95.

Poříčí nad Sázavou: Tlamicha – Vacek, Rydval, Galuška, Filip, Vaculík (66. Skiba), Azilion (78. Štork), Sikora (46. Baštýř), Jírů (46. Slunečko), M. Matoušek, Hašek.

Tochovice: Harásek – Hájek, Dušek, J. Čížek, Sirotek, Kilián, Mourek, M. Čížek, Ťoupal (57. Krotký), A. Matoušek (78. Šimůnek), Jurica.