Fotbalové kariéře jste dal definitivně sbohem. Jakou jste napsal tečku? Hezkou. Jelikož je to 30 let, co jsem začal hrát za muže. Takže se tak nějak odvíjelo, že jsem chtěl kariéru uzavřít výhrou, což se povedlo. K tomu asistence na vyrovnávací gól, takže paráda.

Kdy jste si řekl, že skončíte?

Rodina, čas. K tomu deset let trénování, takže se chci věnovat i jemu a dát víc času i trénování.



V Sedlčanech jste odehrála přes tisícovku utkání. Na co budete vzpomínat?

Určitě na krásné zážitky, kdy jsme vykopali divizi, u čehož jsem taky byl. K tomu na partu kluků, spoustu trenérů, které jsem zažil.

Bude postup do divize vaším největším momentem kariéry? Asi ano. Už před tím jsme měli několik možností postoupit do divize. Jsem rád, že jsem se toho dožil. Zakopal jsem si jí párkrát.

Je to třicet let, co jste poprvé nastoupil za Sedlčany. Byly okamžiky, kdy jste si řekl, že s fotbalem skončíte?

Byly hned na začátku, kdy jsem si v sedmnácti vyhodil rameno a šel jsem na operaci. Vypadalo to, že nenastoupím, ale po půl roce jsem se dal dohromady. Za další dva roky jsem měl problémy s druhým ramenem a už tehdy jsem si říkal, že končím a nedám to. Výborný trenér a doktoři mě ale dali dohromady a za dva měsíce jsem byl zpět.



Vyloučí vaší čtyřku se seznamu čísel, jako se to dělá v jiných sportech?

Myslím si, že čtyřka bude dál používána, aby tady mohla fungovat dál. Akorát na ní budou vzpomínat jako na legendu.

Po osmnácti minutách jste udělal definitivní sbohem. Plánoval jste to tak? Je to tak, akorát nebyla plánovaná asistence u toho gólu. O to víc bylo loučení zajímavější a hezčí. Je to krásná třešnička. Nyní vás čeká už jenom role trenéra. Spoustu svěřenců už jste si vychoval a dokonce s nimi zahrál. Jaké to pro vás bylo? Docela hezké. Minulý týden jsem si zahrál i se synem, takže všechny kluky, co jsem vedl od přípravy do dorostu, kdy nastupují za muže, což bylo mým cílem. Jak budete v této roli pokračovat dál? Zatím budu pokračovat u mládeže. Uvidíme, jak to půjde. A co A-tým. Lákal by vás? To zatím ještě není otázka.